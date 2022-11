Ballando con le Stelle, chi è Ermanno Rava il ballerino che di mattina fa il marmista

Con il 34% di share, la puntata di “Ballando con le Stelle” di sabato scorso spicca il volo. Rimane in vetta alla classifica tra i programmi di maggior successo della stagione. Tutto merito di un format che funziona, ma anche di una combinazione azzeccata tra concorrenti e membri della giuria con una Selvaggia Lucarelli che a volte pare selvaggia di nome e di fatto. Lei lo sa bene e probabilmente è la persona giusta per pungolare Iva Zanicchi: artista della canzone italiana, debuttante ballerina.

Raffinata la Lucarelli, attenta al bon ton e al politically correct. Popolana a dir poco Iva, che da veterana della televisione conosce bene cosa e come tenere la scena, mostrando anche la singolare capacità di prendere tutto come un gioco. Perché di quello si tratta. E lei se la ride laddove Selvaggia diventa a tratti sprezzante. E il botta e risposta tra le due è qualcosa di epico.

Il duello Ballando con te e i vincitori

Ciò che quasi passa in sordina nella puntata di sabato è un altro aspetto. Per il match all’interno del torneo, “Ballando con te”, si sfidano il gruppo Levelup Company contro la coppia di amici Ermanno Rava e Cristian Prebibaj. Due esibizioni di spessore, e in verità pensavamo vincesse Levelup Company dove, oltre l’abilità artistica, la coreografia e i costumi rappresentano un gioco di movimenti che raramente si vede. Ci piace anche il fatto che le componenti del gruppo non siano pelle e ossa, ma da quel che si vede i corpi sono sinuosi e snelli ma in salute.

Ballando con le Stelle, chi è Ermanno Rava l’artista che lavora per coltivare il suo talento

A vincere è la coppia di amici forever Ermanno e Cristian, certamente impeccabili. Ma quel che ci piace ancora di più è la loro storia: un’amicizia vera e un sodalizio artistico che dura da tempo e ha tutta l’intenzione di durare ancora. Per di più, Ermanno il pomeriggio si allena per ore e la mattina fa il marmista. Lo dice al microfono di Milly Carlucci, tutta in rosso per la serata di “paillettes e lustrini”, forse anche per onorare la giornata contro la violenza sulle donne di venerdì 25.

L’identità del ballerino: famiglia, relazioni, lavoro

Poco più che ventenne a Ballando con le Stelle, chi è Ermanno Rava? È una curiosità che merita attenzione. Nel tempo in cui il mondo della danza, e della ginnastica artistica in particolare, è sotto tiro per presunte vessazioni psicologiche sugli allievi, è bene conoscere anche storie diverse. Dalle pagine social deduciamo che il giovane di Rapallo (in Liguria) da adolescente frequenta il liceo artistico. Attualmente frequenterebbe la Naima Academy, il maggiore centro di formazione ligure nel settore della danza artistica.

Single, tra i familiari che cita sul suo profilo Facebook non compare il nome della madre. Ci sono invece il papà Luciano, il fratello Matteo e due cugini. Gli interessi sono facili da individuarsi e danno contezza di una vita ordinaria sostanzialmente in linea con quella dei suoi coetanei. Spicca però il senso di sacrificio: il lavoro manuale di buon mattino per potersi permettere di coltivare la sua passione e accrescere il suo talento.