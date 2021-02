La guida di una vettura in città richiede molta attenzione. Gli imprevisti sono dietro ogni angolo, gli errori facili da commettere. L’agglomerato urbano è una giungla con mille pericoli.

Occorre essere molto attenti e disciplinati alla guida, per evitare problemi a noi e per gli altri. Quando si commette uno sbaglio alla guida, per distrazione, disattenzione o altro, si mette in pericolo anche chi sta circolando con noi. Ecco quindi, i 3 gravi errori da non fare quando si guida in città perché si rischiano pesanti sanzioni. Ma soprattutto perché si creano rischi per gli altri.

Parcheggiare in doppia o tripla fila è pericoloso

Ci sono errori banali, a cui tutti siamo inclini a cedere, ma che andrebbero evitati. Perché possono fare scattare pesanti multe e possono mettere a rischio la vita di altre persone, come pedoni, ciclisti, motociclisti, altri guidatori di autovetture.

La sosta in doppia o in tripla fila è un classico. Chi non trova posto per l’auto, spesso si sente in obbligo di parcheggiare in mezzo alla carreggiata. Non rendendosi conto che non solo si ostacola il traffico, ma si crea un grande pericolo per altre auto, per motociclisti e ciclisti.

Questi potrebbero rendersi conto solo all’ultimo momento della presenza dell’auto in mezzo alla strada, spingendoli ad un improvviso cambio di carreggiata. O, peggio ancora, causando il rischio di una collisione, di un tamponamento.

In base all’articolo l’Art. 158 del Codice stradale, chi parcheggia in doppia fila è passibile di una multa che va da 41 euro a 168 euro.

Sfrecciare sulle strisce pedonali senza dare la precedenza

Sfrecciare sulle strade senza dare la precedenza ai pedoni che stanno per attraversare, è un altro grave errore che viene sanzionato. Un pedone che è sul ciglio della strada in prossimità delle strisce pedonali, ha la precedenza. L’auto si deve fermare e farlo attraversare.

In base all’articolo n. 191 del CdS, chi non dà la precedenza ai pedoni sulle strisce è passibile di una sanzione da 162 euro a 646 euro. Inoltre l’autista del mezzo che non ha dato la precedenza è passibile di decurtazione fino a 8 punti sulla patente.

Per non parlare del rischio di investire il pedone, se questo inizia l’attraversamento, conscio di avere la precedenza, ma la vettura non si ferma. I casi, purtroppo, di persone investire sulle strisce, sono numerosi.

La pessima abitudine di ascoltare la musica a tutto volume

Un’altra abitudine pericolosissima è quella di ascoltare in auto la musica a tutto volume. Questa può creare disorientamento nel guidatore, creare delle distrazioni pericolose specialmente per chi circola.

Per esempio, potrebbe accadere che la musica sia talmente forte che chi guida non sente le sirene di una autoambulanza. Oppure non sente il clacson di qualcuno che lo vuole avvertire di un pericolo.

Questi sono i 3 gravi errori da non fare quando si guida in città perché si rischiano pesanti sanzioni. Sbagli che si possono facilmente evitare per non mettere a rischio l’incolumità altrui.

