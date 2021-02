Brembo è un leader nel settore degli impianti frenanti ad alte prestazioni. È, quindi, un titolo azionario che frena in pista ma che in Borsa è pronto per una nuova accelerazione.

Storicamente il titolo ha sempre dato buone soddisfazioni ai suoi azionisti con una performance media del 16% all’anno. Allo stato attuale, però, gli analisti sono molto prudenti con un giudizio Hold e un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 6%.

Tra i punti di forza di Brembo ricordiamo la sua solidità finanziaria, grazie alla quale continua la sua espansione per acquisizioni, e una crescita costante degli utili. Inoltre il suo mercato è praticamente il Mondo intero. Nell’ultimo Nostro report su Brembo, infatti, avevamo evidenziato come l’azienda stesse espandendo il suo business in un mercato enorme come quello cinese.

Per chi non ama sorprese, quindi, si tratta di un ottimo titolo da comprare e tenere a lungo in portafoglio.

Un titolo azionario che frena in pista ma che in Borsa è pronto per una nuova accelerazione: quali sono gli obiettivi secondo l’analisi grafica?

Brembo (MIL:BRE) ha chiuso la seduta del 3 febbraio a quota 11,03 euro in ribasso dello 0,54% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma come già accaduto in passato, area 11,15 euro sta frenando l’ascesa delle quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 9,67 euro (I obiettivo di prezzo) potrebbe far invertire al ribasso la tendenza in corso.

Da notare che sia il BottomHunter che lo Swing Indicator sono impostati al rialzo.

Time frame mensile

Nel lungo periodo Brembo dovrebbe continuare a dare soddisfazione ai suoi azionisti. La tendenza in corso, infatti, è rialzista e al momento non s’intravedono segnali di cedimento. I prossimi obiettivi, quindi, si trovano in area 12,84 (II obiettivo di prezzo) e 16,24 euro (III obiettivo di prezzo). Qualora questo livello dovesse essere raggiunto il titolo avrebbe ottenuto una performance di circa il 50% rispetto ai livelli attuali.

Solo una chiusura mensile inferiore a 9,2 euro farebbe invertire al ribasso la tendenza in lungo periodo.