Perché introdurre la melagrana nell’alimentazione e come pulirla senza macchiarsi

La frutta di stagione possiamo dire essere un ottimo alimento da avere sulla tavola. Bisogna aggiornarsi in continuazione, in modo da sapere sempre quale sia la frutta da comprare. Così facendo andiamo anche ad avere un maggior apporto di nutrienti, necessari per il nostro fabbisogno. In particolare oggi andremo a parlare di un frutto che viene molto usato in questo periodo: la melagrana.

Cosa contiene il succo di melagrana

Su 100 g di prodotto ci sono:

77 g di acqua;

1,6 g di proteine;

1,7 g di grassi.

Contiene anche tanti minerali, tra cui sodio, potassio (in maggiori quantità), ferro e calcio. Contiene anche poche calorie, circa 80 kcal. Tra le vitamine spicca la vitamina C, ottima per i sintomi influenzali. La spremuta sarebbe ottima da consumare.

I benefici per la nostra salute e perché introdurre la melagrana nell’alimentazione

Già in base ai suoi valori nutrizionali possiamo dire che questo è un alimento molto funzionale. Essere un alimento funzionale significa andare ad apportare dei benefici sulla salute delle persone. Infatti, consumare la melagrana al mattino o per una merenda avrebbe davvero tanti riscontri positivi sull’organismo.

Perché farebbe bene mangiarla?

Presenta delle proprietà astringenti e, oltre a questo, andrebbe anche a contrastare episodi di diarrea. Alcuni, in passato, utilizzavano anche la melagrana per le gengive. Infatti, sembrerebbe avere delle proprietà rinfrescanti. Dunque, chi soffre di gengive gonfie potrebbe bere l’infuso di melagrana, usufruendo di questi benefici. Ha anche delle proprietà antiossidanti, infatti potrebbe essere utilizzata proprio per andare a ridurre alcune patologie.

Come introdurla nell’alimentazione

Con la melagrana si possono fare tante ricette gustose da portare sulla tavola. Ad esempio, si potrebbero fare delle ricette dolci utilizzando anche il mascarpone. Alcuni fanno il tiramisù alla melagrana, con cui uscirà una crema deliziosa. Adatto per chi preferisce l’alternativa alla frutta. Alcuni le utilizzano anche nelle insalate o ancora all’interno delle pokè. Hanno un sapore molto particolare che renderebbe unici i nostri piatti. Anche il risotto può essere un’ottima idea da prendere in considerazione.

Le nostre nonne facevano anche la marmellata, ottima da consumare al mattino con qualche fetta biscottata e una spremuta d’arancia. In questi casi possiamo anche abbinarci un quadretto di cioccolato fondente e un po’ di frutta secca. Ecco perché introdurre la melagrana nell’alimentazione per avere dei risultati positivi sull’organismo.

Come pulire la melagrana senza sporcarsi

La pecca di questo alimento molto buono per la nostra salute è che macchia tanto. Bisogna quindi sapere come sbucciarlo senza sporcare anche il piano da cucina. Facciamo due o tre tagli al centro, con un coltello ben affilato. Successivamente la immergiamo in una ciotola piena di acqua fredda. A questo punto la apriamo con le mani e andiamo a rimuovere tutti i chicchi. Successivamente li andremo a scolare e saranno pronti per essere utilizzati.