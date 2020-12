Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Instagram rappresenta ormai il social per eccellenza.

Amato da giovani e meno giovani, questa app sta addirittura raggiungendo i livelli del famosissimo Facebook.

Instagram permette di pubblicare foto e stories e decidere chi potrà visualizzarle o meno.

Difatti, ciascun utilizzatore può scegliere se rendere il proprio profilo pubblico o privato. Ha inoltre la possibilità di creare una lista di “contatti amici” a cui mostrare le proprie stories, senza che gli altri followers lo sappiano.

Per capire perché Instagram è migliore di altri social network bisogna analizzare le caratteristiche principali che lo distinguono da altri media.

Cosa ha di speciale Instagram

L’utilizzo delle immagini.

Le immagini (in tal caso le foto) non richiedono lo sforzo tipico della lettura, ma hanno un impatto immediato su chi le osserva.

I colori e la risoluzione, spesso aiutata dai filtri, permettono anche ad una foto banale di apparire spettacolare.

Le foto sono capaci di evocare ricordi, di stimolare l’immaginazione e di creare desideri.

Tra l’altro, Instagram suddivide le foto e le stories per categorie, in modo da soddisfare le richieste e i bisogni di chiunque. C’è chi cerca spunti per il prossimo viaggio, chi cerca consigli di moda, di make-up, di cucina e chi più ne ha più ne metta.

Non è un caso, difatti, che tanti ristoranti e negozi abbiano creato un loro profilo Instagram per farsi pubblicità online.

La curiosità

Da non sottovalutare è il ruolo che Instagram gioca nel creare curiosità tra i suoi utilizzatori.

Curiosità di vedere un nuovo posto nel mondo, di provare un nuovo piatto o un nuovo ristorante. Ma anche di sapere come trascorre le giornate il suo attore, cantante o blogger preferito.

Quest’ultimo punto è importante se si pensa che con le stories è possibile pubblicare in tempo reale parti della propria vita. In questo modo Instagram sembra accorciare le distanze tra follower e following, tra il fan e la sua star.

Insomma, questa app ha rivoluzionato il modo di comunicare, facendolo non più attraverso le parole ma attraverso le immagini. Ecco perché Instagram è migliore di altri social network.