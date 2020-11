Le code alla Questura della nostra provincia le conosciamo tutti: appuntamenti, uffici e fototessere. La procedura è collaudata: qualche giorno di attesa, una seconda convocazione e via, abbiamo il nostro nuovo passaporto.

Documento fondamentale per viaggiare, per piacere o per lavoro, il passaporto è diventato da secoli il compagno di viaggio che teniamo più stretto. Tuttavia, ormai da qualche giorno, una notizia sta facendo il giro del mondo: in futuro avremo bisogno di un passaporto in più. Vediamo qual è il nuovo passaporto di cui avremo tutti bisogno.

Passaporto sanitario

La pandemia del Covid 19 ha naturalmente cambiato le nostre abitudini di viaggi: in primavera praticamente tutti Governi del mondo hanno stabilito la chiusura delle frontiere.

Persino gli accordi di Schengen sono stati toccati: in Unione Europea non si poteva più viaggiare se non per i classici motivi di necessità e urgenza professionale. Da quest’estate, però, ci sono state delle importanti novità. Le frontiere continentali sono sempre chiuse, Schengen è stata riaperta.

Dobbiamo convivere con il virus, certo, ma indubbiamente non possiamo più permetterci di chiudere il mondo intero.

Per questo, la IATA (Associazione del Trasporto Aereo Internazionale) sta lavorando su un progetto che ha chiamato “Passaporto Sanitario”. In un futuro molto prossimo si creerà un’applicazione per smartphone che permetterà di mostrare la propria negatività al Covid 19 alle frontiere, evitando così quarantene ed eventualmente tamponi.

Compagnie aeree

Molte compagnie aeree si stanno adattando a questa nuova linea guida. Tra tutte la United Airlines e la Cathay Pacific. Le più note Ryanair, easyJet e WizzAir devono ancora deliberare.

Tuttavia, la questione non si ferma qui: alcune compagnie aeree stanno pensando di adottare misure ancora più rigide. La vaccinazione obbligatoria potrebbe essere elemento discriminante per accedere a bordo.

Ecco, in sintesi, qual è il nuovo passaporto di cui avremo tutti bisogno.