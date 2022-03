In questo periodo nelle cassette postali, o in quelle di posta elettronica, di molti italiani sta arrivando una comunicazione molto temuta. Riguarda le bollette di luce e gas. Quella che viene recapitata non è una semplice bolletta ma una fatturazione di conguaglio, che spesso porta brutte notizie, notizie che però si possono evitare. Scopriamo come fare.

La bolletta di conguaglio è tra le più temute dai consumatori, perché in genere prevede grossi importi da pagare. Questa fattura indica il consumo reale annuale della fornitura (luce o gas), quanto ha pagato il consumatore e quanto deve pagare. Spesso l’importo è in dare. Significa che l’utente ha consumato più di quanto abbia effettivamente pagato e quindi deve una differenza all’azienda fornitrice dell’energia. Molto più raramente avviene il contrario.

Quando la bolletta è troppo alta si possono adottare dei semplici accorgimenti per evitare la stangata anche del conguaglio. Piccole attenzioni all’interno dell’appartamento che aiutano a non sprecare energia e che sommate insieme possono fare risparmiare molti soldi. Magari per raggiungere un obiettivo si possono adottare elettrodomestici più efficiente e a minor consumo. Per esempio per scaldare alcuni alimenti meglio utilizzare il microonde al posto del forno. La sera quando andiamo a letto, meglio abbassare il riscaldamento. Se abbiamo freddo, riscaldiamo il letto con una coperta elettrica che consuma meno che riscaldare l’intera stanza.

Alcune famiglie stanno per ricevere questa bolletta stratosferica ma per evitare la bruttissima notizia si può fare in questo modo

La bolletta di conguaglio notifica che il consumo annuale è stato diverso da quanto pagato dall’utente. Questo avviene quando l’azienda dell’energia durante i 12 mesi fattura al cliente il consumo presunto. A fine anno verifica il consumo effettivo e confronta quanto realmente pagato dall’utente nel periodo oggetto di controllo. Se c’è una differenza manda la fattura di conguaglio, che in genere viene recapitata nei primi due o tre mesi dell’anno.

Alcune famiglie stanno per ricevere questa bolletta ma per evitare la fattura di conguaglio ci sono due soluzioni. La prima è quella di installare un contatore con lettura a distanza. In questo caso l’azienda fatturerà ogni volta il consumo effettivo. Inoltre il consumatore avrà sempre sotto controllo l’andamento dei suoi consumi durante l’anno, quindi non avrà sorprese.

Chi non ha un contatore con lettura a distanza deve affidarsi all’autolettura. In prossimità di ogni scadenza di fatturazione, il cliente può comunicare all’azienda dell’energia il consumo indicato dal contatore.

In genere quasi tutte le società di distribuzione dell’energia forniscono ai clienti contatori della luce con lettura da remoto. Per quanto riguarda la fornitura del gas non è così. Una scelta estrema potrebbe essere quella di staccarsi dalla fornitura del gas e affidarsi totalmente all’elettricità per cucinare e riscaldare. In alcuni casi potrebbe essere conveniente.