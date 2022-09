Molte famiglie italiane vivono con un cane in casa. Secondo il rapporto Eurispes del 2022, quasi il 45% delle famiglie italiane ha un cane in casa. Una presenza che conferma la lunga amicizia fra il cane e l’uomo. Nonostante le due specie si frequentino da millenni, non si conoscono ancora tutte le loro caratteristiche e comportamenti. Uno di questi che lascia un po’ sorpresi è quando il cane annusa le parti intime.

Perché il cane muove la coda

Non è il solo gesto del cane che gli uomini non comprendono. Ve ne sono altri che per i non esperti potrebbero creare confusione. Ad esempio, uno di questi è il movimento della coda. Osservando bene il nostro cane, potremmo notare che il movimento della coda è molto vario.

Il più conosciuto avviene quando il cane in genere ci incontra o incontra qualcuno. A questo punto comincia a scodinzolare con movimenti ampi e veloci, da una parte all’altra del corpo. Subito lo associamo ad un motivo di gioia o di contentezza, comunque un gesto che rappresenta un sentimento positivo.

Fatto sta che ogni volta che il cane muove la coda automaticamente pensiamo a questo tipo di interpretazione. Guardando con attenzione, ci accorgeremo che il cane ha diversi modi di muovere la coda. Alcuni addirittura si assomigliano, ma non hanno lo stesso significato. Per questo motivo è importante conoscere bene il linguaggio del cane.

Perché il cane si lecca le parti intime o annusa quelle nostre

A volte ci potrebbe essere un senso di disagio nel vedere il cane alle prese con le parti intime sue o degli esseri umani. Qualche volta potremmo notare il cane che si lecca i genitali. Oppure che si avvicina per annusare il didietro o le parti intime dell’uomo.

In genere il cane si lecca le parti intime per pulizia. Se lo fa spesso potrebbe essere anche a causa di stress. In questo caso bisognerebbe indagare sulle cause. Se il cane è maschio, conviene osservare se vi fosse perdita di liquidi che il cane cerca di pulire. In questo caso è bene portarlo dal veterinario. Se il cane è femmina, allora forse si sta dando semplicemente del piacere. Tuttavia comportamenti eccessivamente ripetuti potrebbero indicare problemi di salute o di stress.

Annusare le parti intime dell’uomo

Un po’ di disagio si potrebbe provare quando il cane si avvicina per annusare le parti intime. Ci si potrebbe chiedere perché il cane si lecca le parti intime o annusa le nostre. In questo caso si tratta di un comportamento naturale. Una delle prime cose che fanno due cani che si incontrano è proprio annusare la parte anale.

Col suo fiuto incredibile, il cane raccoglie tante informazioni a lui utili in questo modo. Lo stesso che utilizza nei nostri confronti. Proprio all’inguine si trovano delle ghiandole che rilasciano gli odori che interessano al cane. Niente di strano, perciò, e lo si può lasciar fare. Se il cane lo facesse verso qualche ospite, lo si potrebbe richiamare anche con qualche ordine o gesto di base.

Lettura consigliata

Perché il cane ulula a volte anche alle ambulanze e al suono delle campane