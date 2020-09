Perché i cani ululano? Ti sei mai chiesto perché alcuni cani, in particolare quelli appartenenti ad alcune razze precise (l’Husky Siberiano, ad esempio), hanno il vizio di ululare? Come ben saprai, il cane, come tutti gli altri animali, ha un suo modo specifico per comunicare. Può utilizzare la postura di corpo e coda, oppure le vocalizzazioni e quindi esprimersi tramite diversi tipi di versi. Tra questi, l’ululato. Ci sono diverse motivazioni che possono spingere un cane a farlo. Scopriamole.

Sicuramente avrai notato che alcuni cani tendono ad ululare nel momento in cui il padrone è lontano o sta rientrando a casa. Infatti, in natura l’ululato funge da vero e proprio richiamo sociale e quindi a volte lo fanno perché avvertono la presenza di altri esemplari della propria specie. Oppure possono farlo quando sono posti in isolamento. In quest’ultimo caso, ululando manifestano il naturale desiderio di comunicare con i propri simili. Un po’ come fanno i lupi per riunire il proprio branco quando questo si trova disperso nel mezzo di un grande territorio. A volte, invece, capita ululino quando sentono le sirene di un’ambulanza, come a rispondervi. Una fantasiosa credenza popolare vuole che lo facciano proprio perché stanno presagendo la morte di qualcuno. Tuttavia, secondo una nota ipotesi pare che talvolta le sirene abbiano una frequenza sonora simile a quella dell’ululato e, di conseguenza, che alcuni cani finiscano per rispondervi credendo di stare comunicando con un simile.

Bisogna però sapere che i cani non reagiscono unicamente al suono delle sirene. Capita ululino persino quando sentono allarmi, alcuni tipi di musica o in generale rumori forti e sgradevoli. Quindi, l’ululato potrebbe essere per lo più causato da un senso di fastidio o di paura. In questo caso, oltre ad ululare l’animale tenderà a manifestare altri comportamenti quali tentare di nascondersi o muovere le orecchie. Infine, alcuni cani da caccia lo fanno per avvertire il padrone di avere trovato una preda.