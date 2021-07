Le nostre piante d’appartamento sono piante tropicali ma sbagliamo se pensiamo che stiano bene nelle estati torride e afose che viviamo sempre di più nella nostra penisola. Infatti il loro habitat ideale prevede temperature che difficilmente superano i 30° anzi, e con un tasso di umidità del 70% o 80%. Inoltre con luce filtrata e mai diretta.

Come possiamo fare per proteggere le nostre piante dalla calura estiva? Di seguito 7 accorgimenti da adottare.

In pochi conoscono i trucchi per salvare le piante d’appartamento dal caldo torrido estivo

Se accendiamo il condizionatore, facciamo in modo di non posizionare le piante sotto il getto diretto dell’aria fredda;

Ricordiamoci di bagnarle sempre con acqua a temperatura ambiente per evitare uno shock termico alle radici. L’acqua che esce dal rubinetto sarà troppo fredda rispetto alla temperatura del panetto radicale. Basterà lasciare l’annaffiatoio pieno per almeno un’ora o due e poi annaffiare;

È meglio annaffiare nelle ore più fresche. Per lo stesso motivo evitare le ore più calde della giornata. In questo modo la differenza di temperatura fra radici e acqua sarà minore.

In questo periodo estivo si consiglia di ridurre le concimazioni. Ci sono qualità di piante che per risparmiare energia durante il periodo estivo molto stressante, riducono la loro crescita. Si tratta di un’efficace strategia di sopravvivenza. Un po’ come la nostra siesta pomeridiana. Un momento di riposo per recuperare energie vitali. Per questo non è il caso di andare a sovrastimolare le radici con del concime. Le costringeremo a fare un’attività di cui al momento non necessitano;

Al contrario le si potrà aiutare con degli integratori appositi. Sono biostimolanti e andranno a colmare alcune eventuali carenze di cui potrebbe soffrire la pianta. Alla stessa stregua dei nostri integratori alimentari;

Altri accorgimenti furbi per proteggere le piante

Raggruppiamo le piante e disponiamole il più vicino possibile. Esattamente come gli esseri umani, anche le piante sudano. Espellere i liquidi per abbassare la temperatura corporea è anche un loro meccanismo di difesa dalla calura. Se creiamo un microclima umido mettendole le une vicino alle altre andremo a imitare il loro habitat col giusto tasso di umidità;

È necessario, altresì, sospendere i rinvasi. Per una pianta questa operazione è stressante e in questo periodo sarebbe meglio evitare ulteriori disagi. Per cui se non strettamente necessario è meglio rimandare l’operazione. Altrimenti effettuarla nelle ore più fresche della giornata. Al mattino presto o la sera;

Solo in pochi conoscono i trucchi per salvare le piante d’appartamento dal caldo torrido estivo poiché la maggior parte delle persone pensano che non le danneggi.