Questo è un problema che capita di frequente e prende il nome di cascola dei fiori del pomodoro.

Le cause che portano alla mancata allegagione ovvero alla fase di sviluppo iniziale dei frutti del pomodoro possono essere diverse.

In questo articolo spieghiamo perché i fiori della pianta di pomodoro seccano e cadono senza produrre il frutto e cosa fare.

Nella maggior parte dei casi risolvere questo problema è molto semplice, e presto si ritornerà ad avere una pianta produttiva.

Questo problema non capita solo alla pianta del pomodoro ma anche alle altre piante fruttifere.

I problemi della cascola dei fiori del pomodoro possono essere tanti.

L’aborto fisiologico

Questo fenomeno in genere capita solo a piantine di pomodori giovani e appena trapiantate. La pianta decide di non far fruttificare i suoi fiori facendoli cadere, perché deve concentrare tutte le sue energie sulla sua crescita, e non su quella dei frutti. Se questo fenomeno si presenta su piante adulte, allora le cause dobbiamo cercarle altrove.

L’impollinazione dei pomodori

È raro che la mancata allegagione sia dovuta a problemi di impollinazione, perché la pianta di pomodoro è molto semplice da impollinare.

Tuttavia se pensiamo che il problema possa essere questo, ecco cosa fare:

a) scuotere le piante di pomodoro per fare in modo che il polline cadendo, vada a fecondare altri fiori;

b) attirare gli insetti impollinatori piantando dei fiori che li possano “attrarre”.

c) con l’aiuto di un pennellino, prelevare il polline da un fiore e metterlo su un altro, in modo da essere certi di averlo impollinato.

Il clima avverso

La cascola dei fiori può essere procurata dalle condizioni sfavorevoli del clima.

I fiori si seccano e cadono se la temperatura è inferiore ai 13 gradi, oppure se arriviamo ad una temperatura superiore ai 35 gradi.

In questo caso, posizionare una rete ombreggiante.

Sofferenza della pianta

La cascola dei fiori può essere provocata anche dai parassiti.

La pianta si ammala e non è in grado di produrre frutti.

Controllare lo stato di salute della pianta è molto importante.