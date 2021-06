La bella stagione porta con sé tante cose diverse da fare, ma anche alcuni inconvenienti. Tra questi troviamo purtroppo le allergie. In primavera è molto comune trovarsi a starnutire di continuo, ad esempio, per l’allergia al polline. Tra l’altro, non sono solo le persone a soffrirne, ma anche gli animali. In questo articolo indichiamo come tutelare cani e gatti dalle allergie.

Per quanto invece riguarda le persone, oggi andiamo a vedere qualcosa di sorprendente. Pochissimi conoscono queste incredibili allergie che possono colpire tutti ed essere molto pericolose.

L’allergia alla luce solare

Per quanto possa sembrare incredibile, ci sono persone che hanno un’allergia alla luce solare. Questo non vuol dire semplicemente avere la pelle chiara e scottarsi facilmente, ma proprio avere delle reazioni allergiche. Questa condizione si chiama fotoallergia, e tra i suoi sintomi abbiamo il prurito e alterazioni della pelle. Chi ne soffre può spesso abituarsi al sole, e quindi “curarsi”. Per farlo deve esporsi pian piano, quando il sole non è molto forte e per brevi periodi. Nel tempo l’organismo si abituerà alla luce e l’allergia dovrebbe scomparire.

Persino l’acqua può causare reazioni

La seconda condizione è rarissima e chi ne soffre ha problemi enormi. Si tratta di una forma di orticaria, molto simile ad un’allergia, che causa eruzioni cutanee quando si viene a contatto con l’acqua. Chiaramente è estremamente invalidante, e rende difficilissimo persino farsi la doccia o uscire in un giorno di pioggia. È poco conosciuta dalla comunità scientifica e per questa ragione non ci sono molte cure disponibili. Esistono comunque farmaci contro l’allergia che riescono a ridurre i sintomi, rendendo la situazione più sopportabile.

Pochissimi conoscono queste incredibili allergie che possono colpire tutti ed essere molto pericolose. Se abbiamo qualche sintomo allergico e non sappiamo spiegarlo, rivolgiamoci immediatamente al medico. Lui saprà capire in che tipo di situazione ci troviamo, e fornire una cura adeguata.