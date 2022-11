Basta con la solita pasta e zucca, cuciniamo la golosissima variante di cui tutti non potranno più fare a meno

La pasta e zucca è un piatto tipico della nostra tradizione. Come tutte le ricette può essere rivisitata e resa ancora più buona e particolare.

Nel nostro caso vedremo come farne una variante al forno adattissima al pranzo della domenica o in presenza di ospiti. Tutti ameranno questa golosissima variante e ne chiederanno sicuramente la ricetta. Diciamo dunque basta con la solita pasta e zucca e vediamo quali ingredienti servono per cucinare questa versione alternativa.

Ingredienti per una teglia da 8 persone

500 g di pasta;

500 g di zucca priva di buccia;

500 ml di besciamella comprata o fatta in casa;

300 g di salsiccia;

300 g di provola;

100 g di formaggio grattugiato;

1 cipolla;

sale;

pepe;

olio extravergine di oliva;

qualche fiocco di burro.

Basta con la solita pasta e zucca, in pochi passaggi prepareremo un’alternativa che ci farà rimpiangere di non averla provata prima

Prima di tutto dobbiamo pulire la zucca e tagliarla in piccoli pezzi usando un coltello ben affilato. Quindi facciamo lo stesso con la cipolla e poi mettiamo la zucca a soffriggere in una padella. Facciamo rosolare la salsiccia in un’altra padella.

In seguito riempiamo una pentola d’acqua. Facciamola bollire e poi mettiamo a cuocere la pasta al suo interno.

Mentre ciò avviene, frulliamo la zucca precedentemente cotta. Aggiungiamo 350 ml di besciamella e la salsiccia sbriciolata. Insaporiamo con sale e pepe nella quantità che desideriamo. Aggiungiamo il condimento alla pasta e mescolare. Tagliamo la provola a dadini e uniamola al resto degli ingredienti assieme ad un po’ di formaggio grattugiato. Infine, mettiamo il tutto nella teglia e versiamo sulla superficie la restante besciamella, dei tocchetti di burro e una spolverata di parmigiano.

Non resta che cuocere la pasta e zucca al forno. Per farlo preriscaldiamolo a 180° e una volta che sarà pronto mettiamo la teglia al suo interno. Lasciamo in forno questo golosissimo primo piatto per circa 25 minuti. Durante gli ultimi 5 azioniamo la funzione grill, così da far formare una crosticina croccante e deliziosa sulla superficie della nostra pasta e zucca al forno.

Cremosissima besciamella pronta in 5 minuti

Tra gli ingredienti di questa pasta e zucca alternativa c’è la besciamella. Vediamo come prepararla in pochi minuti. Per farlo ci servono mezzo litro di latte intero e 50 grammi di burro e di farina oltre ad un po’ di sale e di pepe.

Dobbiamo prendere un pentolino e mettere al suo interno la farina e il burro. Facciamoli poi cuocere a fiamma bassa per un po’ di tempo e mescolando di tanto in tanto. Cominciamo ad aggiungere del latte a filo e mescoliamo sempre più energicamente. Così vedremo la besciamella prendere pian piano consistenza. Aggiungiamo poi sale e pepe e continuiamo a mescolare per circa 5 minuti. Se non avremo commesso errori grossolani, la nostra besciamella sarà finalmente pronta.