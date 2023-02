Ex concorrenti del Grande Fratello che diventano televenditrici: scopri chi sono

Tra le televenditrici più conosciute ritroviamo alcune ex gieffine. Alcune già famose, altre sconosciute al pubblico, dopo la partecipazione al Grande Fratello hanno intrapreso questa carriera. Un’opportunità lavorativa ed anche un modo per conservare una certa visibilità. Nei prossimi paragrafi scoprirete di chi si tratta.

Come sappiamo il famosissimo reality show Grande Fratello ha regalato notorietà a tantissimi concorrenti. Le prime edizioni comprendevano la partecipazione di persone comuni, lontane dal mondo dello spettacolo. Molte di queste sono scomparse del tutto, per altre la partecipazione al programma ha portato molta fortuna. Tra coloro che hanno intrapreso carriere lavorative di prestigio, ricordiamo la giornalista Eleonora Daniele, attualmente alla conduzione della trasmissione rai, Storie Italiane. Ed ancora Luca Argentero, oggi un affermato attore. Infine tra i tanti come non menzionare anche il noto conduttore mediaset Filippo Bisciglia. Sempre di visibilità vivono alcuni volti noti. Una scelta o un’opportunità diversa per ex concorrenti del Grande Fratello che diventano televenditrici. Tra queste ritroviamo tre donne, due delle quali già appartenenti al mondo dello spettacolo.

Non era conosciuta, ma dopo il Grande Fratello ha saputo farsi strada ugualmente

A partecipare ad una delle prime edizioni della trasmissione televisiva Grande Fratello, è stata Martina Pascutti. Prima di entrare nella casa più famosa di Italia, Martina lavorava come modella. Durante l’esperienza televisiva ha conosciuto il padre di suo figlio. Infatti una volta terminata l’esperienza Grande Fratello si lega a Patrick Pugliese, conosciuto all’interno del reality. I due attualmente non stanno più insieme, tuttavia mantengono vivi i rapporti grazie alla presenza del figlio Leone. La Pascutti, attualmente lavora per nota azienda che si muove a livello mondiale. Spigliata e persuasiva, porta avanti l’esperienza lavorativa su un noto canale di televendite.

Ex concorrenti del Grande Fratello che diventano televenditrici: scopri chi sono

Le ultime edizioni del reality hanno apportato sostanziali cambiamenti sulla selezione dei concorrenti. Il Grande Fratello è diventato infatti Grande Fratello VIP. Questo perché si è deciso di introdurre all’interno del gioco, esclusivamente volti già noti dello spettacolo. E non solo, anche personaggi conosciuti e seguitissimi sui social. Tra i vincitori delle varie edizioni ricordiamo il famoso conduttore Daniele Bossari, il noto attore Walter Nudo ed anche il seguitissimo influencer Tommaso Zorzi. Non hanno vinto, ma hanno ugualmente trovato spazio di visibilità, anche altre due gieffine già famose. Una di queste è Benedetta Mazza, ex modella e attrice. Posata e carismatica, Benedetta, è collega alla Pascutti. Infatti anche la Mazza lavora come televenditrice sullo stesso canale di shopping. Freschissima partecipante del Grande Fratello Vip, è la storica conduttrice Patrizia Rossetti. Uscita da pochissimo dal reality per motivi di salute, ha dovuto abbandonare la settima edizione, ancora in corso, del Grande Fratello Vip. Conduttrice televisiva e radiofonica ed anche attrice, già da tempo la Rossetti si dedica ad altro. Da anni infatti possiamo ammirarla in televisione come televenditrice. Sicura di sè e sempre sorridente, attualmente pubblicizza i prodotti di una storica azienda.