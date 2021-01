Se siamo in auto e il nostro cellulare si sta scaricando, collegarlo alla porta USB dell’auto potrebbe essere una mossa potenzialmente dannosa. Sia per lo smartphone che per l’auto. Specialmente se il cellulare è un iPhone e l’auto è un po’ datata.

Scopriamo perché è meglio non caricare lo smartphone in auto se non si vuole danneggiare telefono e veicolo.

Problemi con lo smartphone se si carica in auto

Siamo in auto e la batteria dello smartphone inizia a essere scarica. Cosa facciamo? Ricarichiamo il telefono attaccando il cavetto caricabatteria alla presa USB dell’auto. Sbagliato!

Questa azione danneggerà la batteria dello smartphone ed è potenzialmente dannosa per la batteria dell’auto. E lo farà se lo smartphone è un iPhone. Questo problema, infatti, riguarda i modelli della Apple perché assorbono molta energia nella ricarica.

Perché è meglio non caricare lo smartphone in auto se non si vuole danneggiare telefono e veicolo

Se sull’auto abbiamo una presa USB, l’iPhone farà fatica a caricarsi, perché assorbe molta più energia di quella fornita dalla porta USB. Col risultato che il processo di ricarica avviene molto lentamente, nella migliore delle ipotesi. Nella peggiore, il cellulare non si ricarica per niente.

Ma gli svantaggi non terminano qui. Infatti, il processo di ricarica può portare al danneggiamento della batteria dell’iPhone. Ma anche al danneggiamento della batteria della vettura.

In un’auto non recente e con una batteria datata, potrebbe accadere che la ricarica dell’iPhone possa danneggiarla. Il processo potrebbe fare scaricare la batteria dell’auto con il risultato che poi, può risultare complicata l’accensione del motore.

Cosa fare se il nostro telefonino si sta caricando

Possiamo provare a ricaricare l’apparecchio telefonico attaccandolo alla presa USB, ma facendo molta attenzione. Se la ricarica avviene lentamente o non avviene, meglio interrompere l’operazione.

In caso di auto non di ultima generazione e con batterie datate, meglio evitare. Il rischio è che la ricarica del telefonino possa ridurre sensibilmente la potenza della batteria dell’auto. Anche perché questa operazione potrebbe danneggiare anche la batteria dello smartphone.

