Partendo dall’anello magico, così come viene riportato in questo articolo, ecco come imparare la tecnica degli amigurumi e perché sta spopolando. Al riguardo c’è da dire, prima di tutto, che anche a causa della pandemia di coronavirus, e della conseguente necessità di mantenere il distanziamento sociale, la lavorazione a maglia tra le mura domestiche è un hobby che è tornato prepotentemente in auge.

Detto questo, quella degli amigurumi è una tecnica di lavorazione a maglia che in breve tempo per molti è diventata una passione. E questo anche perché la propria tecnica tende a migliorare e ad affinarsi. Potendo così diventare, con soddisfazione, dei veri e propri esperti degli amigurumi.

Per imparare la tecnica ci sono dei corsi a fascicoli che si possono acquistare in edicola. Ma su internet ci sono comunque tante risorse. A partire dai video che sono condivisi dagli appassionati. E passando per i gruppi tematici sui social network, a partire da Facebook.

Così come, sempre online, ci sono gli schemi gratuiti per gli amigurumi a partire dalle lavorazioni all’uncinetto più semplici. Fino ad arrivare agli schemi più complessi per i più esperti.

La tecnica degli amigurumi sta spopolando. In quanto si tratta di un tipo di lavorazione all’uncinetto che permette davvero di creare e di replicare i soggetti più disparati. A partire dagli animaletti e passando per i fiori e per i pupazzi. Come per ogni altra tecnica di lavorazione a maglia, inoltre, pure quella degli amigurumi permette di coltivare la passione per l’uncinetto sempre e rigorosamente a basso costo.

Infatti, per iniziare, basta giusto un filato di lana o di cotone. E l’uncinetto di numero in genere compreso tra due e quattro. Nonché un ago da lana per chiudere la lavorazione oltre a una piccola forbice utile per eliminare i fili in eccesso. E infine l’imbottitura per dare forma alla creazione. Al riguardo basterà anche ricorrere a un vecchio cuscino per riciclarne l’imbottitura sintetica.