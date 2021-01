Le soluzioni abitative nel mondo sono moltissime, alcune incredibili. Quando noi pensiamo alla casa, ci immaginiamo il classico appartamento in cemento, in condominio. Oppure la villetta.

Eppure le case prefabbricate stanno prendendo sempre più piede. Anche perché sono ecosostenibili, economiche, altrettanto resistenti di quelle classiche. Nel nord Europa sono molto diffuse. Ma anche nel Nord Italia non mancano. Sono case che si montano velocemente, costano meno di quelle tradizionali e sono altrettanto belle.

Come costruire una casa su misura in 3 ore

Quando pensiamo alla casa ci viene in mente l’appartamento classico o la villettina, in rigoroso cemento e mattoni. Eppure esistono altre interessanti e belle soluzioni abitative a prezzi ridotti.

Alcune sono veramente innovative. Immaginatevi di potere costruire una casa in soli 3 ore, posizionarla dove volete, pagandola un paio di decine di miglia di euro. Con questa soluzione si potrebbe risolvere l’annosa crisi degli alloggi che abbiamo in Italia.

Ma se risolvere il problema della casa in Italia è quasi una chimera, non lo è avere una casa a 20mila euro che si può costruire in 3 ore. L’ha progettata una ditta lettone, specializzata nel settore delle case prefabbricate.

La casa è prefabbricata. La si ordina e viene consegnata su un carrello. Può essere installata ovunque e tramite un sistema semplice e geniale di montaggio, può essere abitabile in sole 3 ore.

Le caratteristiche

Gli appartamenti hanno dimensioni che variano da 8 metri a poco meno di 50 metri quadri. I costi sono in funzione alla metratura. Circa 700 euro al metro quadro. Tutte le soluzioni sono con impianti sanitari e idraulici, oltre al cablaggio per collegarsi alla rete elettrica.

Ma la cosa straordinaria è un’altra. Così come è facile montarla, alla stessa maniera si può smontare. Infatti, grazie a un sistema di cerniere, può essere ripiegata e riposizionata dove si preferisce. La struttura è in legno lamellare e ha un’alta resistenza agli agenti atmosferici.

Questa è una soluzione particolare ed estrema, anche se molto funzionale. Esistono altre interessanti possibilità di case non necessariamente in cemento e mattoni.

Interessanti e belle soluzioni abitative a prezzi ridotti

Una casa prefabbricata, in genere in legno, è probabilmente la soluzione del futuro. Il cemento andrà progressivamente a scomparire rimanendo solo nelle grandi città. Inoltre, è a basso impatto ambientale e molto più economica di quelle tradizionali. Ha una resa energetica molto alta. Gode di molti di incentivi fiscali. È solida.

Ci sono case prefabbricate in legno che si presentano come una normale villetta. Ma hanno il grande vantaggio di potere essere costruite e progettate su misura. Una casa esattamente come si desidera a prezzi decisamente bassi rispetto alla media del mercato.

Farsi costruire una casa su misura può essere una valida alternativa a chi decide di comprare una abitazione indipendente o una villetta. Che poi, magari deve anche ristrutturare. Basta acquistare il terreno e in poche settimane la casa prefabbricata è costruita.

