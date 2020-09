Amy Coney Barrett per la Corte Suprema, perché il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha scelto così? Prima di tutto c’è da dire una cosa. Sul perché Donald Trump ha scelto Amy Coney Barrett per la Corte Suprema.

Ed è che Amy Coney Barrett va a coprire un posto che è rimasto vacante. Quello dopo la morte di Ruth Bader Ginsburg. Scomparsa lo scorso 18 settembre, Ruth Bader Ginsburg era entrata in carica nel 1993. A seguito della nomina da parte dell’allora presidente degli Stati Uniti d’America Bill Clinton.

Perché Donald Trump ha scelto Amy Coney Barrett, cattolica conservatrice

Antiabortista, ma anche cattolica conservatrice. La stampa americana definisce così Amy Coney Barrett. Che con i suoi 48 anni ha davanti decenni per incidere sull’orientamento della Corte Suprema.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump l’ha scelta proprio per le sue posizioni spiccatamente repubblicane. Ovverosia per una visione che svetta per essere attaccata ai valori tradizionali. E sui quali il tycoon newyorkese vuole far leva in vista delle elezioni del 3 novembre. Elezioni incerte visto che attualmente avanti nei sondaggi ci sarebbe l’avversario democratico. Ovverosia il già vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Trump ha disatteso le richieste della giudice Ginsburg

C’è da segnalare che Ruth Bader Ginsburg sulla Corte Suprema aveva espresso le sue ultime volontà. Ovverosia quelle di eleggere il suo sostituto solo dopo le elezioni presidenziali di novembre. Ed invece Donald Trump non ha di certo perso tempo.

Nata a Brooklyn il 15 marzo del 1933, Ruth Bader Ginsburg si è battuta per decenni per una causa. Quella dei diritti delle donne. E di conseguenza per promuovere con il suo operato l’uguaglianza di genere.

L’America piange infatti la scomparsa di quella che è stata per gli Stati Uniti un’icona culturale. E per decenni un simbolo dell’America che si è battuta e che si batte tuttora per i diritti civili. Per i diritti delle donne e per quelli delle minoranze.