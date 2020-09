Aspettando le elezioni politiche del 2023, come e chi potrebbe vincerle in Italia? Al riguardo c’è da dire che l’anno delle prossime elezioni politiche è il 2023 salvo voto anticipato. E su come e chi potrebbe vincere in Italia le elezioni politiche del 2023 cosa considerare? Senza ombra di dubbio la legge elettorale. Visto che questa da qui al 2023 potrebbe essere modificata. Pur tuttavia, al momento i sondaggi politici danno il centrodestra vincitore con qualsiasi legge elettorale in vigore.

Chi potrebbe vincere in Italia le elezioni politiche del 2023, il centrodestra è favorito

In base alle correnti simulazioni, infatti, il centrodestra unito al momento sarebbe vincitore. Alle politiche del 2023. Con la maggioranza al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati non solo con la legge elettorale in vigore. Che è rappresentata dal cosiddetto Rosatellum.

Ma pure con il Germanicum che è la nuova proposta di legge elettorale. Con la vittoria del centrodestra, Forza Italia sarebbe il partito in grado di fungere da ago della bilancia. Mentre l’M5S ed il PD uscirebbero sconfitti anche in caso di alleanza.

In altre parole, il partito di Silvio Berlusconi stando sempre ai sondaggi non sarebbe il più votato. Rispetto alla Lega di Matteo Salvini ed a Fdi di Giorgia Meloni. Ma sarebbe decisivo per la vittoria sul centrosinistra.

La questione della leadership aspettando le prossime elezioni politiche

Ad oggi si potrebbe davvero andare a votare solo fra tre anni. Nel 2023 che corrisponde all’anno di fine legislatura. Nel frattempo, c’è la questione della leadership da risolvere. Per esempio all’interno dell’M5S.

Così come al momento la leadership Salvini è salda. Ma rispetto al passato non mancano coloro che stanno iniziando a metterla in discussione. Per esempio, si vocifera di una forte rivalità. Tra il leader della Lega Matteo Salvini ed il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.