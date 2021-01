La pandemia di coronavirus ha cambiato radicalmente le nostre vite e le dinamiche dei mercati economici. In questo ampio scenario di mutamenti sociali abbiamo assistito ad un cambiamento radicale nel mercato immobiliare. In particolare, per quanto riguarda le locazioni a breve termine nelle città medie e grandi. Prima del nuovo coronavirus esisteva un fiorente commercio di monolocali e bilocali e un altrettanto florida domanda e offerta di affitti brevi. Col Covid 19 questo commercio si è arrestato repentinamente.

Noi spiegheremo perché dobbiamo investire in monolocali proprio ora.

Un business in crisi

Prima del Covid gli affitti brevi erano molto diffusi come risposta alle nuove dinamiche del mondo del lavoro. Molte persone sono impiegate in lavori precari che richiedono trasferte. Col coronavirus questa domanda è venuta meno.

La situazione lavorativa è cambiata profondamente e la domanda di affitti brevi è crollata.

Chi lavorava come nomade digitale si è dovuto fermare in una città, e le persone hanno viaggiato molto meno. Queste componenti hanno contribuito a tale recessione.

Dato il crollo di questo commercio molte persone hanno messo in vendita i propri alloggi di piccole metrature rinunciando agli affitti brevi.

Questa evidente situazione di stagnamento non durerà per sempre. Importanti segnali di un’inversione di rotta sono all’orizzonte.

Perché dobbiamo investire in monolocali proprio ora

Nonostante questa situazione di stallo apparente, ci sono importanti segnali di ripresa.

Si hanno buoni motivi per pensare che la richiesta di affitti brevi ritornerà più forte che prima. Molti di coloro che hanno fatto questo investimento in passato possono essere tentati di rivendere, eppure crediamo che occorra resistere. Tempi migliori stanno arrivando.

Se si è tra i fortunati che hanno a disposizione capitali importanti, questo potrebbe essere il momento migliore per investire sul mattone. Osservando i mercati possiamo dire che acquistare un alloggio in questo momento grazie agli incentivi potrebbe essere una scelta giusta.

Non sappiamo ancora in che misura la pandemia avrà rivoluzionato le nostre vite sul lungo termine, ma si pensa che la tendenza alla precarietà lavorativa e geografica sarà una caratteristica del mondo post Covid. La richiesta di affitti brevi soprattutto nelle grandi città, sarà una costante.

Ecco perché dobbiamo investire in monolocali proprio ora.