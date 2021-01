Dopo il ribasso di venerdì e il successivo rimbalzo di ieri con Wall Street chiusa, oggi dopo un nuovo tentativo di rimbalzo, si torna al ribasso anche se in ordine sparso fra gli stessi indici azionari. Cosa attendere da ora in poi? A questo punto domani diventa davvero decisivo. In contesti similari cosa attendere e cosa è successo? Dopo ribassi/rialzi di una certa entità i mercati impiegano 1/2 giorni per smaltire l’eccesso di brevissimo e poi continuano a seguire la direzione che si sono dati nel giorno dell’esplosione di momentum. Per questo motivo da domani è attesa un’accelerazione decisiva in mercati azionari che continuano a rimanere al ribasso.

Cosa ci farà cambiare idea? Semplice! Un’inversione rialzista che andrebbe a negare la tendenza in corso.

Alle ore 17:59 del 19 gennaio, leggiamo le seguenti quotazioni sui mercati analizzati:

Dax Future

13.816

Eurostoxx Future

3.590

Ftse Mib Future

22.425

S&P 500 Index

3.781

A questo punto, le ultime due sedute sono state interlocutorie ma i nodi stanno per venire al pettine.

La previsione annuale proietta un ribasso fino a metà febbraio

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

La chiusura di contrattazione di domani deciderà le sorti fino a metà febbraio.

Attesa un’accelerazione decisiva in mercati azionari che continuano a rimanere al ribasso

Ora per applicare la nostra strategia operativa ed effettuare operazioni di trading vincenti, andiamo a tracciare la solita mappa dei prezzi con la quale definire la tendenza in corso e i livelli di inversione della stessa.

Dax Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 20 gennaio superiore a 13.977. Forte ribasso alle porte solo con chiusura settimanale inferiore a 13.552.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 20 gennaio superiore a 3.626. Forte ribasso alle porte solo con chiusura settimanale inferiore a 3.509.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 19 gennaio superiore a 22.645. Forte ribasso alle porte solo con chiusura settimanale inferiore a 21.990.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 20 gennaio superiore a 3.789. Forte ribasso alle porte solo con chiusura settimanale inferiore a 3.662.

Questi sono i dati da monitorare con attenzione. Domani sera probabilmente i mercati avranno svelato (ce lo auguriamo) le loro intenzioni.