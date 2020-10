Perchè conviene donare la casa ad un figlio minorenne

La Redazione di ProiezionidiBorsa si occupa spesso di donazioni e lo fa, perché negli ultimi anni in Italia, si ricorre frequentemente a questo strumento giuridico. Infatti, dai più recenti dati ISTAT, si è registrato un aumento delle donazioni sia immobiliari che mobiliari. La donazione immobiliare è un atto sempre più scelto dalle famiglie per intestare i propri beni mentre si è in vita. Tuttavia, anche la donazione come altri contratti, comporta vantaggi e svantaggi.

In questo articolo, il Team di ProiezionidiBorsa cercherà di approfondire quelli che sono i vantaggi di intestare una casa ad un figlio.

In particolare, perché conviene donare la casa ad un figlio minorenne. Cercheremo di spiegare ai Lettori quale risparmio fiscale si ottiene nel donare la casa ad un figlio.

La donazione

Prima però, ricordiamo cos’è la donazione. La donazione è quel contratto, quel gesto di generosità teso ad arricchire qualcuno senza ricevere nulla in cambio.

Può riguardare quasi tutti i tipi di beni ad eccezione dei beni futuri ed altrui. A volte, può interessare anche dei diritti.

Immaginiamo di donare un diritto di uso, usufrutto, abitazione.

Ma in molti si chiedono se sia anche possibile donare la casa ad un figlio minorenne e come fare.

Perché conviene donare la casa ad un figlio minorenne

Alla domanda se sia possibile donare la casa ad un figlio minorenne, la risposta non può che essere affermativa.

La legge italiana consente ai minorenni di ricevere anche beni immobili per donazione. Ciò che, invece, vieta è di consentire ad un minorenne di fare donazioni.

Tuttavia, quando si decide di donare un immobile ad un minore è bene ricordare che la donazione in questi casi, richiede un atto pubblico redatto dal notaio.

Alla presenza delle parti, di due testimoni e a seguito dell’autorizzazione del Giudice Tutelare.

Quest’ultimo infatti, deve tutelare gli interessi primari del minore e valutare se la donazione sia rischiosa o meno per il minore stesso.

I vantaggi fiscali della donazione

Al di là di questa breve premessa, veniamo ora ad analizzare quelli che sono i vantaggi fiscali della donazione.

Perché conviene donare la casa ad un figlio minorenne.

La donazione di una casa in favore di un figlio minore esenta il donante dal pagare l’imposta di donazione qualora il valore dell’immobile sia inferiore al milione di euro.

Inoltre, se ricorrono i requisiti per godere delle agevolazioni fiscali prima casa, le imposte ipotecarie e catastali saranno in misura fissa, 200 euro ciascuna.

L’imposta di bollo euro 230 e la tassa ipotecaria e per la voltura catastale euro 90.

