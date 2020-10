Una brutta notizia per tutte le fashion victims ma non solo. Secondo gli esperti non ci sono solo jeans stretti e tacchi alti nella lunga lista dei vestiti e degli accessori che comporterebbero problemi alla salute. Un duro colpo per chi ama seguire i trend del momento che dovrà rassegnarsi ad avere perenni acciacchi e disturbi alla schiena. O per lo meno, così dicono gli esperti della British Chiropractic Association, la famosa associazione inglese dei chiropratici.

Vestiti ed accessori che indossiamo ogni giorno ma che per la scienza fanno male alla salute. Lo studio

I ricercatori della nota associazione inglese hanno intervistato circa 2000 donne. Di queste, il 73% ha dichiarato di soffrire di mal di schiena. Per gli esperti moda e salute sono ambiti connessi, in alcuni casi, anche in maniera rilevante. Una notizia che, tuttavia, non è neanche del tutto nuova, poiché molti scienziati sostengono da anni che, ad esempio, jeans eccessivamente stretti provocano problemi alla micro circolazione. I tacchi alti, invece, sono stati per molti anni sotto la lente di ingrandimento di medici ortopedici per la postura errata che possono provocare. Ora, però, alla lista si sono aggiunti altri capi insospettabili. Vediamoli insieme

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Felpe e giacche con il cappuccio

Di tendenza, soprattutto negli ultimi anni, le maxi felpe e le giacche con il cappuccio. Per gli esperti britannici sono, invece, da evitare in quanto per compensare il peso del cappuccio, potremmo incurvare troppo spesso la testa verso il basso. Questo atteggiamento andrebbe ad infiammare la zona del collo.

Collane e borse

Come non amarle! Le borse sono essenziali ed ormai hanno conquistato anche l’universo maschile. Borse e borselli, però, se troppo pesanti inciderebbero sulla colonna vertebrale in maniera prepotente, a causa della postura sbagliata dovuta al peso che pende solo da a destra o solo a sinistra. Stesso discorso per le collane molto ricche e pesanti che spingerebbero il collo a sforzi che dovrebbero essere evitati.

Attenzione agli orli dei vestiti

Gli esperti della British Chiropractic Association parlano anche degli orli asimmetrici, in particolare si riferiscono alle gonne che presentano lati più e meno lunghi. Ecco, per i ricercatori questi dislivelli costringerebbero la colonna vertebrale ad adattarsi ad una camminata differente tra una gamba e l’altra. Condannate anche le gonne cosiddette longuette che comporterebbero una camminata innaturale con le ginocchia troppo ravvicinate.

Maniche large

Sembravano comode e carine ed, invece, i ricercatori hanno messo in guardia anche dalle maniche svasate. Troppo tessuto a penzoloni che porterebbe le braccia a muoversi in maniera inusuale. Insomma, “l’abito non fa il monaco” ma la colonna vertebrale sì.

Se “Vestiti ed accessori che indossiamo ogni giorno ma che per la scienza fanno male alla salute” vi è stato utile, leggete anche “Prima venduto come medicinale e adesso tra gli alimenti più famosi“.