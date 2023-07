Affittare casa a Cortina: un sogno possibile tra le Dolomiti a partire da appena 800 euro

Cortina d’Ampezzo è una delle località più rinomate e affascinanti delle Dolomiti. Affittare una casa in questo luogo per una vacanza indimenticabile può essere un sogno alla portata di molti.

Cortina d’Ampezzo è una delle località più rinomate e affascinanti delle Dolomiti, patrimonio UNESCO dell’umanità. Situata nella provincia di Belluno, in Veneto, Cortina è circondata da un paesaggio mozzafiato, ricco di storia, cultura e tradizioni. Cortina è anche una meta ambita per gli amanti degli sport invernali ed estivi, che possono praticare sci, snowboard, escursionismo, arrampicata e molto altro. Cortina è stata inoltre sede delle Olimpiadi invernali del 1956 e lo sarà ancora per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Comprare casa a Cortina è un sogno davvero per pochi

Comprare casa a Cortina è un sogno per pochi, perché è un investimento molto costoso. Secondo le analisi di mercato, il prezzo medio di vendita di un appartamento a Cortina è superiore ai 10.000 euro al metro quadro, contro una media di 2.600 euro al metro quadro nel resto della provincia di Belluno.

Nel 2016 la media dei prezzi al metro quadro era salita oltre i 13.000 euro, per poi precipitare negli anni successivi, fino al minimo del 2021 a 9.500 euro al metro quadro. Poi la salita è ripresa. Per questo motivo, molti preferiscono affittare casa a Cortina per una vacanza breve o lunga, approfittando delle numerose offerte disponibili sul mercato.

Affittare casa a Cortina: i vantaggi rispetto all’hotel

Per vivere Cortina non occorre comprare una casa, si può anche affittarla per un breve o lungo periodo. Affittare casa a Cortina per una vacanza è un’alternativa vantaggiosa sotto molti aspetti. Innanzitutto, si può scegliere tra diverse tipologie di alloggi, dal monolocale alla villa, dal rustico alla suite, in base alle proprie esigenze e al budget.

Inoltre, si può godere di una maggiore privacy e libertà rispetto a un hotel o a un residence. Infatti si ha disposizione una cucina attrezzata, un soggiorno accogliente e a volte uno spazio esterno. Infine, si può risparmiare sul costo del soggiorno, soprattutto se si viaggia in gruppo o in famiglia. Anche per chi può acquistare casa in questa località, l’affitto potrebbe essere una soluzione più conveniente.

Affittare casa a Cortina a partire 1.000 euro alla settimana

Quanto costa affittare casa a Cortina per una settimana in estate? Il prezzo varia in base alla stagione, alla posizione, alla dimensione e alla qualità dell’alloggio. Facendo una ricerca sul portale Immobiliare.it* si scopre che è possibile affittare un bilocale in pieno centro a 1.100 euro al mese. Però probabilmente questo importo è legato a un contratto almeno annuale.

Cercando tra i vari portali specializzati in alloggi per le vacanze abbiamo provato a cercare una sistemazione per una settimana, l’ultima di luglio. Abbiamo trovato un paio di monolocali a 800 euro per 7 giorni. Tuttavia la media è attorno ai 1.500 euro a settimana, per il periodo di alta stagione estiva. Una cifra che potrebbe essere competitiva rispetto all’albergo per famiglie con uno o più bambini.

Soluzioni alternative per risparmiare

Per affittare casa a Cortina si possono seguire anche soluzioni alternative. Probabilmente andando sul posto e chiedendo si possono trovare opportunità che non sono proposte sul web. Magari appartamenti di privati che offrono in locazione la casa per brevissimi periodi. Una alternativa potrebbe la locazione non di un intero appartamento ma di una parte della casa, di alcune stanze. Questa soluzione potrebbe fare risparmiare molti soldi.

(n.d.r. *ProiezionidiBorsa riporta annunci della zona presenti sui siti immobiliari, ai quali rimanda. Non conosce né i dettagli né la veridicità dell’informazione, pertanto non se ne assume la responsabilità.)