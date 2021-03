A seconda delle proprie qualità e dei propri aspetti caratteriali esistono delle pietre da poter portare sempre con sé e in grado di infondere energia positiva.

Nel caso in cui una persona sia molto versatile e ami particolarmente lasciarsi andare ai propri stati d’animo esiste una pietra affine a queste caratteristiche.

Di seguito spieghiamo perché bisogna avere un braccialetto con questa pietra portafortuna: la malachite.

Qualità della pietra

La malachite è un minerale dalle tonalità bellissime. Il colore principale è verde smeraldo, con striature più chiare e scure per via della presenza del rame.

Infatti, questa pietra è un minerale di rame della famiglia dei carbonati ed è molto apprezzato per via dei suoi colori intensi e per il suo prezzo alla portata di tutti.

Inoltre è conosciuta e utilizzata sin dai tempi antichi. Si narra infatti che fosse utilizzata come dono alle antiche Dee dell’Egitto e ad Afrodite, perché simbolo di bellezza e sensualità.

Inoltre, sin dall’antichità, è utilizzata come pietra di cura e di trasformazione.

L’origine del suo nome è ambigua: secondo alcuni deriva dal nome di un’erba verde, da cui prende anche il colore. Secondo un’altra teoria, invece, deriva dalla parola “malakos”, che significa morbido, relativo alla propria forma e consistenza.

Benefici per il corpo e per la mente

Indossare un braccialetto di malachite proteggerà dalle energie negative e donerà un tocco dii sensualità.

Per quanto riguarda i benefici del corpo, nella cristalloterapia questo minerale viene consigliato per alleviare disturbi relativi al ciclo mestruale e durante i mesi della gravidanza.

Nel caso in cui non si sappia cosa regalare ad una donna che è vicina al giorno del parto, questa potrebbe essere la scelta più indicata per augurare fortuna alla neomamma.

Sembra infatti che questa pietra possa essere un valido alleato per superare i traumi che coinvolgono l’apparato sessuale.

Utilizzato come ciondolo è un ornamento che dona eleganza e si dice che possa essere collegato con il chakra del cuore.

Sensualità, amore, bellezza, eleganza: ecco perché bisogna avere un braccialetto con questa pietra portafortuna.