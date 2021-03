Ormai è risaputo che per restare giovani uno dei fattori che incidono è sicuramente l’alimentazione. Mangiare sano e fare attività fisica aiutano tutto l’organismo a farci restare giovani. Ma ci sono degli alimenti che più degli altri fanno da amplificatore a degli effetti in particolare. Tra questi c’è l’alimento di cui noi dello staff di ProiezionidiBorsa parleremo oggi.

Ecco l’alleato di bellezza per avere una pelle più tonica ed elastica e prevenire le smagliature

Sappiamo bene che più un alimento è ricco di antiossidanti, più aiuta la pelle a rimanere giovane. Ma questo particolare alimento non si trova nella sua forma originale. La sua lavorazione infatti, lo rende ancora più efficace nel contrastare i segni del tempo. Stiamo parlando del pomodoro, ma nello specifico di quello secco.

I pomodori secchi, un alleato che viene dal Sud

Una preparazione tipica di tutto il Sud Italia. Sono facili da preparare, e ideali da conservare per gustarli tutto l’anno. Ma chi l’avrebbe mai detto che oltre ad essere deliziosi fossero così ricchi di benefici?

È stato dimostrato in uno studio che i pomodori secchi hanno più alti livelli di licopene. Una sostanza utile a combattere l’invecchiamento della pelle, ma anche le malattie cardiovascolari. In più l’alto contenuto di vitamina A aiuta a preservare l’elasticità della pelle. Rendendola più tonica, cosa che previene la formazione di smagliature. Quindi è un alimento ideale da aggiungere alla propria dieta. Soprattutto se si sta cercando di perdere peso. Così si potrà farlo senza che la nostra pelle non riesca ad adattarsi al nostro nuovo corpo. Velocizzandone anche la riconquista di tonicità ed evitando la pelle flaccida tipica di quando si perde peso.

E allora, ecco l’alleato di bellezza per avere una pelle più tonica ed elastica e prevenire le smagliature. Ovviamente bisogna sempre integrarlo in una dieta sana ed equilibrata. Abbinando dell’attività fisica. Ma sicuramente i pomodori secchi sono un alimento che fa molto bene alla salute. E grazie ai loro tanti benefici sono l’ideale per avere l’organismo sempre al top.

Approfondimento

