Oggi spieghiamo semplici metodi per pulire le tende veneziane.

Le tende veneziane sono dei complementi di arredo ideali per tutti gli ambienti della casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Sono composte da lamelle in alluminio o legno, regolabili e adattabili a tutte le finestre o balconi. Vengono anche utilizzate come divisori degli spazi abitativi.

Le veneziane permettono di regolare a piacere la direzione e l’intensità della luce, fungono da schermo filtrando i raggi solari.

Queste tende però a causa del numero elevato di lamelle, trattengono ed accumulano molta polvere, quindi necessitano di un modo efficace e frequente per essere pulite.

Ecco semplici metodi per pulire le tende veneziane

Innanzitutto per eliminare la polvere in eccesso si può utilizzare un panno in micro fibra, un piumino antistatico, un vecchio calzino di cotone o un classico pennello da pittura.

Chiudere le veneziane in modo da posizionare le asticelle tutte verticalmente.

Spolverare le lamelle singolarmente, con un panno asciutto, delicatamente in quanto potrebbero piegarsi essendo sottili, cercando di eliminarne quanta più possibile.

Si può eliminare lo sporco con un calzino indossato come un guanto, prima asciutto per facilitare la pulizia poi intriso di acqua ed aceto bianco in parti uguali.

È possibile spruzzare il composto direttamente sul guanto o sulla tenda veneziana.

Oppure immergere la mano nella bacinella contenente la soluzione detergente lavare e poi asciugare con un panno in micro fibra.

Per rimuovere la polvere si può utilizzare un pennello con setole morbide, con un movimento da destra verso sinistra lungo tutta la lamella.

Per una pulizia profonda ed accurata è necessario rimuovere la veneziana dal raccordo, quelle da interni vengono smontate con facilità.

Riempire la vasca da bagno con acqua e sapone liquido per i piatti con l’aggiunta di bicarbonato o aceto bianco.

Immergere completamente la tenda e lasciarla in ammollo per un po’, in questo modo sarà più semplice eliminare lo sporco.

Con una spazzola o panno di cotone

Con l’aiuta di una spazzola o di un panno di cotone strofinare le doghe, risciacquare con acqua corrente e asciugare bene con un panno pulito oppure al sole su di un ripiano orizzontale.

Per la pulizia delle tende con lamelle in legno è possibile utilizzare solo panni asciutti o leggermente inumiditi.

Il legno che compone i listelli è molto assorbente quindi impregnandosi di detergente potrebbe deformarmi durante l’asciugatura.

Versare su di un batuffolo un po’ di olio d’oliva e passarlo sulle doghe, ritorneranno lucide e nutrite.

È consigliabile per evitare un accumulo eccessivo di sporcizia seguire piccoli e periodici accorgimenti.