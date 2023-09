Amplifon e NEXI al momento non sono due buoni azioni sulle quali puntare-Foto da pexels.com

Le peggiori azioni al termine di una giornata non proprio brillante per il Ftse Mib sono state due nostre vecchie conoscenze di cui ci siamo occupati spesso nelle ultime settimane: Amplifon e NEXI. Queste due azioni hanno perso il 3,91% e il 3,67%, rispettivamente. Ma perché Amplifon e NEXI hanno fatto perdere tanti soldi gli azionisti? Quando e dove potrebbero recuperare la tendenza rialzista?

Perché Amplifon e NEXI hanno fatto perdere tanti soldi gli azionisti?

La discesa di Amplifon è stata accentuata dalla notizia che l’autorità garante della Concorrenza sta indagando sulla scarsa trasparenza di prezzi e servizi nel settore degli apparecchi acustici.

Le azioni NEXI non stanno attraversando un periodo molto felice, da inizio anno, infatti, perdono circa il 20%. All’origine di questa ulteriore accelerazione ribassista abbiamo due motivi principali: l’elevato debito e la controversia in corso ormai da tre anni con Cedraci per la vendita di Oasi. Eppure gli analisti continuano a essere molto ottimisti sul titolo. Il prezzo obiettivo medio a un anno, infatti, esprime una sottovalutazione di circa l’80%.

La forte discesa delle quotazioni potrebbe preludere a una ripartenza al rialzo di Amplifon: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Amplifon (MIL:AMP) ha chiuso la seduta del 25 settembre a quota 28,00 €, in ribasso del 3,91% rispetto alla seduta precedente.

Nel corso della giornata le quotazioni sono arrivate a perdere anche il 10% circa prima di rimbalzare. Ad arginare la discesa è stato il forte supporto in area 26,87 € che ha evitato che la discesa continuasse secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata.

Per una ripresa del rialzo, invece, potrebbe essere prudente attendere una chiusura giornaliera superiore a 28,9 €.

La strada al ribasso per NEXI potrebbe essere ancora molto lunga: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni NEXI (MIL:NEXI) hanno chiuso la seduta del 25 settembre a quota 5,878 €, in ribasso del 3,67% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

La proiezione in corso sul titolo è saldamente ribassista e potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura.

Solo una chiusura giornaliera superiore a 6,194 € potrebbe favorire un’inversione rialzista.

