Comprare un casale o una cascina in questo borgo toscano tra i più belli d’Italia è un affare: si trovano anche a 55.000 €

Acquistare casa può essere una forma di investimento. Certo le variabili sono tante, ed è bene considerare sempre bene un passo del genere. Un immobile che non viene utilizzato o affittato, ma ha dei costi vivi, infatti, può far scendere il patrimonio. Tutto dipende dall’orizzonte temporale di riferimento e dalla capacità che abbiamo nel valorizzarlo. Tra i lati positivi, però, c’è che alcune fortunate aree d’Italia rivestono un fascino perenne.

Alzi la mano, dunque, chi non ha mai sognato di essere il proprietario di quelle forme splendide di residenze di campagna costituite dalle cascine: spaziose, massicce, color pastello o ricoperte di pietra, con il camino antico ed i grandi mobili di noce o di ciliegio. Anche gli stranieri ne vanno matti, basta vedere quanti film hanno girato sull’argomento (celebre “Under the Tuscan Sun”). Se vogliamo realizzare questo sogno, potremmo dare un’occhiata ai valori immobiliari di Poppi, nel Casentino. Anche perché comprare un casale o una cascina in questo borgo toscano potrebbe rivelarsi un grande investimento.

Piccole perle da ristrutturare oppure cascine rinnovate

I valori immobiliari sono davvero accessibili: nulla rispetto a zone certamente più note come il Chianti o la Val D’Orcia. A giudicare dai valori medi, acquistare qui ha un prezzo medio di 1.053 € a metro quadro. Giusto per fare un paragone, gli immobili del Comune di Pienza e di San Quirico d’Orcia hanno un prezzo quasi triplo in media. Eppure, Poppi è uno dei Borghi più belli d’Italia, vanta uno dei castelli più magnificenti della penisola, ed è incastonata nella regione storica Casentino. La differenza dei prezzi diventa allora notevole a giudicare le ampie metrature.

Alcune potrebbero avere bisogno di un investimento di ristrutturazione, è vero. Ma raramente capita di trovare una casa colonica su due piani come quello dei film: due piani per un totale di 100 metri quadri, ma circondata dal verde con 1.100 metri di terreno. Tutto per 55.000 €, presso località la Storca. A Quota di Poppi, nel borgo, una cascina 100 metri quadri costa ancora meno: 43.000€. C’è da dire che questi immobili sono sguarniti all’interno, e non tutti potrebbero avere la pazienza e la disponibilità economica per provvedere ad un restauro, ovviamente.

Allora ecco alcune cascine e casali da sogno che sembrerebbero non avere bisogno di ritocchi. Un’adorabile porzione di rustico, sempre nel borghetto di Quota, ha un prezzo di 82.000€: gli infissi sono nuovi, è restaurata con pietra faccia vista.

Se cerchiamo maggiori metrature, ancora grandi affari. Un casale di campagna nella celebre Camaldoli, con 200 metri commerciali e ampio giardino, con due piani, il camino, ed un viale d’accesso, si trova a 220.000€.

C’è poi chi vuole sognare. La dimora del XVIII secolo nel centro storico di Poppi da 700 metri quadri, con il garage, e splendide e signori rifiniture da sogno costa 990.000 €. Saranno anche in pochi quelli che possono aspirare a tanto. Certo però, se paragonato a quanto potremmo acquistare con una cifra del genere a Roma oppure a Milano, forse possiamo anche permetterci di sognare ad occhi aperti, come se si trattasse di una favola.

