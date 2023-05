Moda donna primavera estate 2023: tornano i jeans che slanciano di più in assoluto! Stanno già spopolando!

Quali jeans scegliere per slanciare la figura, creare un effetto snellente e apparire più stilose e sofisticate anche con scarpe basse? Per la primavera e l’estate 2023 c’è un modello che promette molte soddisfazioni. Sta bene a tutte le fisicità e sta già spopolando. Vediamo di che si tratta.

La bella stagione porta con sé anche tante tendenze a cui stare attenti se si desidera vestire bene e sfoggiare un look sofisticato. Per ogni stagione che passa, la moda regala tendenze che mescolano elementi vecchi e nuovi. È il caso delle scarpe senza tacco molto amate dalle donne, negli anni scorsi, e che tornano prepotenti anche per questa primavera-estate. Chi ama vestirsi alla moda, poi, non potrà perdersi i capi più venduti di Zara (colosso spagnolo del fast fashion).

Il modello più trendy

Un’attenzione particolare va rivolta ai jeans. Tra i più trendy di questa stagione nella categoria “moda donna primavera estate 2023” spiccano loro: i jeans bootcut. Un modello semplice e svasato che ricorda i classici pantaloni a zampa degli anni Settanta. A differenza di quest’ultimi, però, sono meno larghi nella parte inferiore e riescono a stare bene proprio a tutte le tipologie di fisico.

Sul mercato si trovano a vita alta e bassa, tuttavia, per “allungare” la figura, si consiglia il modello a vita alta. I jeans bootcut si presentano leggermente aderenti sui fianchi. Altro “segno particolare” di questo modello è il taglio alla caviglia (un elemento che differenzia i jeans bootcut da quelli flare). Dunque, i bootcut possono tranquillamente essere indossati con un tacco, uno stivaletto o una scarpa bassa. Inoltre, inizia a svasarsi solo dal ginocchio in giù. Potrebbe sembrare un jeans poco adatto alle donne con il cosiddetto “fisico a pera”, eppure grazie alla maggiore larghezza sul fondo, questo modello rende più armoniosi anche i fianchi più pronunciati.

Moda donna primavera estate 2023: i jeans bootcut e 3 abbinamenti super chic

I jeans bootcut sono i preferiti di tante donne dello spettacolo che non sono poi “così alte”. Il primo abbinamento da copiare è quello composto da: jeans bootcut, t-shirt bianca e giacca in pelle (o chiodo). A completare il look casual chic, delle scarpe da passeggio bianche o degli stivaletti neri.

Un abbinamento più formale, invece, è composto da un jeans bootcut, una camicia o un top aderente e una giacca più classica e avvitata. E se l’orlo dei jeans lascia intravedere sono la punta degli stivali, otticamente aumenteremo anche i centimetri delle nostre gambe.

Da non sottovalutare il total denim (altro trend di stagione). Dunque, jeans bootcut e top o camicia in denim. Per le calzature, in questo caso, si consigliano sandali a listini sottili.