3 segni perseguitati dalla sfortuna a Capodanno e gennaio

L’inizio dell’anno benedice alcuni, frustra altri. Se sentiamo delle vibrazioni negative, forse rientriamo tra i segni sfortunati. Vediamo quali sono.

Secondo i latini gennaio era il mese di Giano, la divinità protettrice dei punti e dei momenti di passaggio. Il passato ed il futuro, infatti, si trovano ad un bivio e sembrano avere due volti. Uno determinato rivolto davanti a sé, uno nostalgico che guarda indietro.

Ogni inizio di anno ciascuno si chiede cosa riserverà il futuro per sé stessi. Certo gli atti iniziali non sono poi così belli per tutti. Un mix di sfortuna e di inerzia sembra colpire soprattutto alcuni segni che risentiranno dell’influsso negativo delle posizioni delle costellazioni. Così ecco 3 segni zodiacali perseguitati dalla sfortuna a Capodanno e gennaio ma pronti al riscatto.

Pensare a fortuna, amore e successo come ad un diritto

La sfortuna alle volte non è reale, ma percepita. È una sensazione di persecuzione che colpisce la nostra mente. La cosiddetta nuvoletta di Fantozzi potrà anche inseguire i Sagittario. Ma dovrebbero rendersi conto che basta aprire l’ombrello per mettersi al riparo. Eppure, questo sembra non passare per la testa di un segno, il Sagittario, che in fondo ama molto sé stesso, e quindi è poco disposto a fare concessioni. L’orgoglio rischia di diventare un nemico, anziché un alleato. Nel corso di gennaio questo ego è rafforzato prima dalla congiunzione di Marte con Venere, e poi dall’ingresso di Venere in sestiere con Giove. Chi è causa del suo mal, pianga sé stesso.

Se Atene piange, Sparta non ride. Questo è ciò che potrebbero pensare i figli del segno del Capricorno. La fine di dicembre si era conclusa con una fastidiosa sensazione di occlusione. Non si trattava degli effetti di troppi tortellini ingeriti dei pasti natalizi. Ma di una mente che sembrava satura. E quando si crede di non avere più armi a disposizione, la sensazione è di impotenza di fronte al Mondo. Urge ritrovare priorità, obiettivi e sogni. E questo è possibile facendo riavviare l’energia che muove ciascuno di noi. Per qualcuno sarà suonare il piano, per altri leggere il proprio autore preferito. Per altri correre qualche chilometro nella natura. Può essere propizia l’ultima settimana di gennaio, quando il sole entrerà in Acquario. In quel momento la fantasia diventerà il timoniere della nostra nave.

Un mese complesso si prospetta anche per gli Scorpione. Altruistici sì, ma quando Saturno si mette contro e la loro personalità non viene risaltata, sono profondamente irritati. Il nervosismo non porta nulla di buono. Non solamente per una questione morale. Pensieri negativi portano parole negative. Queste portano azioni errate. Il corto circuito diventa allora inevitabile. Per rendere l’immagine più chiara, immaginiamo un albero che cresce con le radici incrinate sulla roccia. Se gli Scorpione sono in fondo in fondo egoistici e hanno la certezza di essere migliori, non è un problema. Ma che utilizzino questa convinzione per realizzare opere migliori degli altri e non per sabotare il Mondo attorno. L’augurio è che Marte e Venere portino nuova linfa.

Partire last minute in Italia sotto Capodanno potrebbe certamente migliorare il loro umore.

Così come mangiare le lenticchie a Capodanno. Si dice portino fortuna e abbondanza. Per questo dovremmo scegliere alcune tra quelle considerate migliori.