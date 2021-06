Il numero di persone al mondo che soffre di anemia e ha carenze di ferro è molto elevato. Gli esperti del settore, medici e nutrizionisti, consigliano di fare molta attenzione all’alimentazione ed al tipo di dieta da seguire. Se non si soffre di particolari patologie, spesso il problema risiede proprio sul tipo di alimenti che si scelgono. La carenza di ferro comporta la diminuzione di globuli rossi nel sangue, che portano a sintomi fastidiosi che debilitano. Le sensazioni che provoca sono stanchezza, viso pallido, unghia e capelli fragili, vertigini. Ma se ci affidiamo ad uno specialista, il modo migliore per riportare i valori a livelli normali è assumere alcuni alimenti che presentano determinate caratteristiche.

Infatti per vincere l’anemia e ricevere il giusto apporto di ferro dobbiamo mangiare questi alimenti che faranno salire più velocemente i valori.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tipi di carne

Vitamina A e cisteina, sono contenute nelle carni rosse magre ed anche nel fegato bovino. Aiuteranno ad assorbire meglio e più velocemente il ferro, così da ristabilire i valori. Inoltre sembra essere un buon sistema condire con erbe aromatiche, che mantengono l’acidità nell’ambiente gastrico, contribuendo ad alzare i livelli di ferro nel sangue.

Pesce

Tonno, salmone, merluzzo, pieni di vitamine B12, ricchi di omega 3 sono nettamente consigliati. Sono ideali per contrastare i sintomi e innalzare i valori dell’emoglobina. Anch’essi vanno accompagnati con erbe aromatiche, che oltre a risaltarne il gusto, migliorano l’assorbimento del ferro.

Legumi, cereali e frutta secca

Contengono vitamina B e rame. Spinaci e legumi sono da abbinare insieme. Cereali e frutta secca ricchi di minerali, sono alimenti da consumare in quantità se si soffre di anemia. Il ferro viene assorbito un po’ di meno rispetto ad alimenti animali, ma costituiscono un ottimo compromesso.

Broccoli e peperoni

Oltre ad essere buoni e saporiti, sono fonte di vitamina C, se poi sono abbinati a pasta o succo di limone daranno la carica giusta. Si possono anche condire con olio d’oliva e aglio, magari cucinati anche in una pentola di ferro e i valori si alzeranno in un batter d’occhio.

Quindi per vincere l’anemia e ricevere il giusto apporto di ferro dobbiamo mangiare questi alimenti che faranno salire più velocemente i valori.