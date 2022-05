Negli ultimi mesi l’andamento del titolo è stato abbastanza incerto con le quotazioni che si sono mosse all’interno di un ampio range laterale individuato dai livelli 1,27 euro e 1,91 euro. Tuttavia DBA Group è un titolo azionario che in tempi brevi potrebbe rischiare di invertire al ribasso. Questa cosa si può arguire soprattutto guardando alle ultime 5 settimane di contrattazioni.

Come si vede dal grafico, infatti, l’escursione del titolo si è ridotta tantissimo costretta, come è stata, all’interno del trading range 1,598 euro e 1,691 euro. La violazione di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni del titolo DBA Group.

Al ribasso le quotazioni potrebbero dirigersi verso l’obiettivo più probabile in area 1,27 euro che, guarda caso, corrisponde proprio al minimo del range laterale che ha racchiuso le quotazioni di DBA Group negli ultimi mesi. Per questo motivo, una chiusura settimanale inferiore a 1,27 euro potrebbe far scattare un ribasso con obiettivo più probabile in area 0,74 euro. La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 0,21 euro.

Qualora, invece, le quotazioni si dovessero muovere al rialzo, l’obiettivo più vicino e più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 1,91 euro. In questo caso la massima estensione rialzista si potrebbe collocare in area 2,26 euro.

Avvertenze

Prima di concludere dobbiamo far notare che la capitalizzazione del titolo è di circa 19 milioni di euro. Inoltre il controvalore scambiato giornalmente può essere anche inferiore ai 15.000 euro. Si comprende, quindi, come il titolo sia facilmente manovrabile con piccole somme di danaro. Per questo motivo si raccomanda molta prudenza e di evitare grosse esposizioni per evitare forti perdite in conto capitale. Ciononostante DBA Group non è più volatile degli altri titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 6% a settimana.

La pochezza degli scambi si intravede nella probabilità di circa il 2% di non avere alcuna compravendita nel corso di una seduta di Borsa aperta.

Il titolo DBA Group (MIL:DBA) ha chiuso la seduta del 2 maggio a quota 1,63 euro, in ribasso dello 0,91 rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

