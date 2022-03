La televisione, da quando ha cominciato a entrare nelle case degli italiani, non le ha più abbandonate. È sicuramente uno degli oggetti elettronici più diffusi, tanto è vero che in ogni abitazione ve n’è almeno una. Una compagna, insomma, davvero irrinunciabile e che ci allieta in tanti momenti morti.

Come tutte le cose, anche la stessa è cambiata nel tempo e continua a cambiare, infatti presto approderà totalmente sul nuovo digitale terrestre.

Nel mentre, però, vi sono già stati alcuni cambiamenti che potrebbero averci creato qualche difficoltà. Tanti, infatti, si stanno chiedendo cosa fare per vedere nuovamente in TV il Tg3 regionale e gli altri canali Rai che non compaiono più.

Canali HD

Entro il 2023 la televisione passerà al sistema DVB T2, il cosiddetto nuovo digitale terrestre. Intanto, dall’8 marzo, come disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, i canali di rete nazionale hanno adottato la trasmissione in MPEG-4.

I canali che applicano questa tecnologia sono quelli in alta definizione, il cosiddetto HD. Sono dunque visibili solo dai decoder e televisori compatibili. Dunque, a prendere la posizione dei vecchi canali Rai in MPEG-2 sono i canali Rai in HD.

Non deve temere chi non può vederli, perché potrà usufruire ancora per un po’ dei vecchi. Potrebbe però trovarli collocati in altre posizioni più avanzate e non sui primi tasti del telecomando. Rispettivamente Rai 1, Rai 2, Rai 3 non HD si trovano sui canali 501, 502, 503. Qualora però non riuscissimo a trovare né gli uni né gli altri potremmo risolvere adottando alcune rapide procedure.

Per vedere nuovamente in TV il Tg3 della propria Regione ma anche Rai 1 HD e non, bastano pochi passaggi risolutivi

In seguito ai cambiamenti avvenuti potremmo non visualizzare i vari canali e di conseguenza sarebbe quindi necessario risintonizzare televisore o decoder. Le procedure sono alquanto simili per tutti i modelli. Tramite il telecomando apriremo il menù del dispositivo e cliccheremo su Impostazioni. Da lì dovremo andare alla voce Ricerca canali o definizioni simili, selezioneremo poi la ricerca automatica.

Conclusa l’operazione dovremo riuscire a ritrovare i nostri canali RAI, HD e non, a seconda dei nostri dispositivi. Qualora dovessimo aver avviato la sintonizzazione automatica, durante la stessa dovremmo poter decidere quale Tg regionale avere, tra quelli disponibili, sulla tipica posizione 3. O altrimenti potremmo spostarlo da noi. Infatti, tutti i regionali tra cui è possibile scegliere, possiamo trovarli sui canali da 801 a 823. Dalle impostazioni, dunque, procederemo a una sintonizzazione manuale e sposteremo quello di nostro interesse sulla posizione 3. Questa procedura potrà tornarci utile anche nel caso in cui in tv risulti un Tg regionale diverso da quello che ci pertiene realmente.

