La casa e ciò che vi è contenuto all’interno richiedono da parte nostra un’attenzione costante per mantenersi in buono stato. Prima di tutto è necessario igienizzare quotidianamente e talvolta dedicarsi a grandi pulizie massicce, magari adottando qualche tecnica per velocizzare.

Nonostante i nostri sforzi, l’usura e il tempo compromettono gli oggetti e ciò fa sì che servano anche operazioni particolari di manutenzione. Fortunatamente, in molti casi vengono in nostro aiuto soluzioni casalinghe, come ad esempio lo spray profumato contro la muffa sui muri. Ciò vale anche qualora cercassimo un metodo per togliere la ruggine dal lavandino o altri oggetti.

La ruggine

La ruggine è un problema con cui capita di aver spesso a che fare, infatti può colpire vari oggetti di diversi metalli. Si presenta sotto forma di macchie più o meno spesse e di colore rossastro-arancione. A provocarla è il processo di ossidazione dei metalli a contatto con l’ossigeno e l’umidità. Infatti, si verifica soprattutto laddove l’acqua vi si trovi a contatto con una certa frequenza.

È il caso del piano cottura, dove potrebbe riversarsi spesso, per ovvi motivi, l’acqua del lavandino o l’acqua che bolle sul fornello. Solitamente si cerca di evitare prodotti chimici, in certi casi, sia per un fatto di risparmio sia perché poco adatti in cucina. Una soluzione potrebbe essere la carta vetrata, ma con la stessa rischieremmo di creare profondi graffi. Dunque, non ci rimane che volgere la nostra attenzione verso rimedi naturali.

Per togliere la ruggine dal lavandino e piano cottura in acciaio senza carteggiare ecco un metodo naturale alternativo a limone e bicarbonato

Sicuramente molto diffuso contro la ruggine è l’uso del limone e del bicarbonato. Il primo si strofina direttamente sulle macchie, mentre per quanto concerne il secondo lo si stende mescolandolo all’acqua.

Potremmo però non essere soddisfatti dopo averli impiegati, o semplicemente esserne sprovvisti. In tali circostanze possiamo volgere la nostra attenzione verso un altro trucchetto delle nonne che si serve di ingredienti presenti sempre in tutte le case. Basterà infatti prendere una cipolla e tagliarla in due parti. Ne prenderemo una metà e sopra vi stenderemo uno strato di zucchero.

Andremo dunque, con la mezza cipolla così disposta, a strofinare le macchie di ruggine. La useremo come una vera e propria spugna. Naturalmente sarà bene esercitare un po’ di pressione. Questo rimedio può funzionare anche per altri elementi o strumenti arrugginiti della cucina. Ovviamente, dopo averlo usato, laveremo per bene come di consueto l’oggetto su cui abbiamo agito per eliminare l’odore della cipolla.

Con 2 comuni ingredienti della cucina, quindi, potremmo risolvere un problema che rovina le nostre superfici e senza dover comprare alcun prodotto.

Lettura consigliata

Se aceto, sale e bicarbonato non hanno funzionato ecco come sturare lo scarico del lavandino otturato