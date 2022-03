Concorsi e bandi per ottenere un posto di lavoro sono spesso all’ordine del giorno. Per cercare di capire se ve ne può essere uno adatto a noi, ovviamente dovremmo tenerci sempre informati. Infatti, conoscere i requisiti per ogni selezione, le scadenze e le prove da sostenere, è l’unico modo per trovare il lavoro che potrebbe piacerci.

GNV, le 350 assunzioni della Compagnia Grandi navi veloci per la nuova stagione che verranno decise con il concorso in scadenza ad aprile

Tra i diversi concorsi che potrebbero aiutarci a trovare un lavoro che ci soddisfi e ci piaccia, ce n’è uno in particolare di cui tratteremo oggi. Stiamo parlando di quello aperto dalla Compagnia genovese Grandi navi veloci, conosciuta anche con la sigla GNV. Nota e riconosciuta, l’azienda sta cercando nuovo personale, rendendolo pubblico con un comunicato sul proprio sito. I posti a disposizione sono con esattezza 350 e coinvolgono diversi ruoli professionali. Per questo motivo, sono molte le persone che potrebbero essere attratte da questa selezione. Nello specifico, la Grandi navi veloci, sta cercando dai 30 ai 50 candidati per l’area di Gestione Hotel di bordo. Troviamo, poi, dalle 100 alle 150 posizione da inserire nel settore Alberghiero e di Sale. Anche l’area Cucina è coinvolta, con 50 posti disponibili e, infine, con 150 posizioni, è messa a disposizione anche quella Macchina e Coperta.

Oltre 300 posti di lavoro offerti da questa azienda con bando in scadenza ad aprile e opportunità che potrebbero interessare moltissimi

È importante specificare, inoltre, che per ogni posizione prevista ci sarà anche un periodo di formazione dato dalla Compagnia. In questo modo, infatti, qualsiasi aspetto è coperto e sistemato. Passiamo ora alla candidatura. Per accedere al bando e, di conseguenza, essere tra coloro che verranno selezionati, bisogna possedere alcuni requisiti specifici. Tra questi, servirebbe il libretto di navigazione e i corsi STCW. Punto fondamentale, qualora i candidati per il settore alberghiero non dovessero possedere questi titoli, l’azienda supporterebbe i candidati per ottenerli.

Come candidarsi

Per inviare la richiesta, bisognerà inoltrare una mail con il proprio curriculum all’indirizzo della compagnia. In alternativa, si potrà accedere anche tramite il sito ufficiale registrandosi. Bisognerà ricordarsi, però, che il concorso sarà aperto fino al 30 aprile 2022. Dunque, con oltre 300 posti di lavoro offerti da questa compagnia, forse alcuni potrebbero trovare quello che fa al caso loro. Le informazioni specifiche sono comunque presenti sul sito ufficiale della Compagnia.

Approfondimento

L’INPS offre 1.858 contratti a tempo indeterminato con questo bando di cui sono uscite le date per sostenere le prove previste