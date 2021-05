Molti di noi hanno il problema di un naso con narici troppo larghe oppure troppo lungo o anche a volte non molto dritto. Quindi, se non vogliamo ricorrere al chirurgo plastico, non sappiamo proprio come fare.

Pensiamo, infatti, che il problema sia irrisolvibile e che non riusciremo mai a superarlo. Eppure, ci sono dei trucchetti che ci possono aiutare a migliorare la situazione.

Potremo, quindi, trovare il modo semplice e naturale per sentirci apposto e meglio con noi stessi. Superando il disagio.

Allora, conosciamo qui questi strabilianti rimedi per far sembrare il nostro naso più piccolo, più corto o meno storto, proprio come se fossimo andati dal chirurgo plastico!

In caso di eccessiva larghezza, cosa fare?

Ebbene, in questo caso, la classica terra di sole ci potrà essere di grande aiuto. Possiamo utilizzarla, infatti, per farlo sembrare più sottile. Come pittori del nostro quadro estetico, con il trucco, possiamo ridipingere il nostro volto. In che modo?

Prima utilizziamo sul viso un illuminante, che farà sembrare la pelle più tonica. In particolare, per applicarlo sul naso, va disegnata una striscia centrale verticale, utilizzando un pennello angolato.

Essa non deve essere troppo spessa ma normale. Poi, sempre con un pennello angolato, passiamo la terra sui lati del naso andando dall’angolo dell’occhio verso la punta del naso.

A questo punto, utilizziamo un pennello da sfumatura e sfumiamo il colore verso l’alto. Inoltre, se anche le narici sono ampie, si deve applicare la terra, inscurendo anche ai lati del naso.

In caso di naso lungo, cosa fare?

In questo caso, la terra va applicata sotto la punta. Più precisamente, iniziamo scurendo i lati del naso.

Poi, proseguiamo sotto la punta, appena sopra le narici.

Infine, sfumiamo il colore verso la punta del naso. Ed ecco che il naso sembrerà più corto.

In caso di naso storto, cosa fare?

Anche qui useremo la terra per farlo sembrare più dritto. Vediamo come.

Iniziamo scurendo i lati del naso. Dall’angolo interno dell’occhio verso la punta. La particolarità deve essere che, anziché seguire i contorni naturali del naso, dobbiamo cercare di disegnare due linee più dritte possibili.

Per farlo, dobbiamo spennellare bene, servendoci dell’aiuto dello specchio.

In definitiva, se seguiremo strabilianti rimedi per far sembrare il nostro naso più piccolo, più corto o meno storto, avremmo risolto il nostro problema proprio come se fossimo andati dal chirurgo plastico.