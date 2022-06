Per vacanze a basso costo ecco dove trovare la Grecia in Italia con un mare cristallino e un borgo meraviglioso

Gli ultimi anni, per effetto della pandemia e delle limitazioni internazionali, hanno permesso di riscoprire l’Italia come un contenitore di luoghi ideali per le vacanze. Posti meravigliosi hanno ritrovato popolarità, altri cominciano a farsi conoscere. Tra questi ci sono tanti angoli di Calabria, dove spesso c’è la possibilità di trascorrere periodi di ferie a basso costo.

Due opportunità di vacanze a poca distanza l’una dall’altra

Si rischia di perdere il conto di quante località andrebbero visitate sul territorio calabrese. Nell’estremo lembo dell’Italia peninsulare, ad esempio, ci sono due porzioni di territorio che meritano di essere conosciute. Dal punto di vista amministrativo sono due Comuni diversi, ma la loro assonanza nel nome è rilevante. Una si chiama Bova Marina e l’altra semplicemente Bova. Circa dieci chilometri di distanza e una ventina minuti di auto. Due anime straordinarie, con tratti leggendari da un lato e un’incredibile bellezza paesaggistica dall’altro.

A queste latitudini, infatti, ed anche in altri luoghi della Bovesia, si parla un affascinante idioma greco. Alcune persone hanno, dunque, mantenuto una tradizione che discenderebbe addirittura dai tempi della Magna Grecia. Non a caso, infatti, questa parte della provincia di Reggio Calabria la chiamano area grecanica. Si potrebbe, perciò, dire che per vacanze a basso costo ecco dove trovare la Grecia nel nostro Paese, quantomeno in alcune sfumature.

Ma la Grecia (intesa come destinazione per le vacanze estive) la si trova anche in zone costiere che hanno poco da invidiare alle località più quotate (anche elleniche). Un mare straordinario e spiagge (anche libere) considerate tra le più belle d’Italia rendono questo luogo una destinazione da considerare per le vacanze estive. Anche perché, come spesso capita nella Regione, si tratta di territori dove ancora oggi non si devono spendere cifre folli per andare in vacanza. Soprattutto a confronto con altre destinazioni.

Per vacanze a basso costo ecco dove trovare la Grecia in Italia con un mare cristallino e un borgo meraviglioso

Ma non c’è solo il mare, anzi. Se infatti Bova Marina rapisce per la bellezza della sua costa, nella parte alta di questa zona si trova il borgo di Bova. Si può tranquillamente considerare tra i più belli d’Italia. Un posto unico, per il quale ci sono narrazioni leggendarie sulle origini.

Un luogo ricco di storia, in cui è possibile trovare tracce dei secoli in ogni angolo. Un territorio da scoprire che, tra l’altro, non è molto distante da un altro luogo speciale che è Pentidattilo e che vale la pena scoprire.

Un motivo in più per valutare l’opportunità di scegliere questo angolo d’Italia come luogo per le prossime vacanze.

