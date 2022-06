Anziché cucinare la lattuga in insalata potremmo usarla per gratinare questa pasta con poche calorie ma davvero golosa

L’estate porta con sé un carico di gelati, granite e sorbetti, ma anche riso e pasta freddi e le insalatone, condite come più si preferisce.

Da questo punto di vista, abbiamo già provveduto a suggerire come insaporire il solito lattughino senza usare pomodoro, tonno o mozzarella.

Ma soffermiamoci un attimo proprio sulla lattuga, probabilmente la più amata nel banco frigo del supermercato dedicato nello specifico alle insalate.

Il motivo è presto detto: è ipocalorica, con circa 21 calorie per 100 grammi, ma ha una nota croccante che favorisce il senso di sazietà.

Tuttavia, anziché cucinare la lattuga in insalata potremmo usarla per gratinare questa pasta estiva davvero golosa e pronta in un attimo.

Insomma, un ottimo modo per variare un po’ la dieta a base di verdure senza comunque rinunciare alla leggerezza, evitando panna o besciamella.

Allo stesso tempo, è anche un buon stratagemma per riciclare gli avanzi del cespo di lattuga che a volte dimentichiamo in frigorifero.

Non resta, dunque, che scoprire come preparare la pasta gratinata alla lattuga, a partire da ingredienti e rispettive dosi per 6 persone:

420 g di pasta corta tipo sedani;

600 g di lattuga;

200 g di Groviera grattugiato;

burro;

olio;

sale e pepe q.b.

Cominciamo naturalmente dalla preparazione della lattuga, che andrà ben lavata sotto l’acqua corrente e tagliata a listarelle.

Lasciamola poi riposare in una teglia abbastanza capiente, semplicemente inumidendola con un filo d’olio per evitare che appassisca.

Nel frattempo, dedichiamoci alla preparazione della pasta, che dovrà essere scolata al dente e inizialmente condita con un paio di noci di burro.

Trasferiamola quindi in una pirofila e copriamola con un abbondante strato di lattuga, a cui far seguire la stesura di uno strato di Groviera grattugiato.

Completiamo l’opera guarnendo con qualche fiocchetto di burro e una delicata spolverata di pepe a piacere per dare al gratin un tono più deciso.

È ora il momento di infornare a 180 °C in forno già riscaldato per circa una ventina di minuti, continuando con qualche minuto di grill.

Una volta sfornata, la pasta gratinata alla lattuga è ottima da servire anche tiepida, sostituendo così egregiamente la pasta fredda soprattutto nelle giornate particolarmente calde.

