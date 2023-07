IGD da inizio anno perde oltre il 20% e non sta certo brillando per la sua performance. Adesso, però, per uno dei peggiori titoli da inizio anno la svolta potrebbe essere vicina.

Perché puntare oppure no su questo titolo azionario

Il titolo IGD presenta molti punti di forza che lo rendono molto interessante. Ad esempio, il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. L’attività della società è altamente redditizia grazie agli elevati margini netti. Inoltre, la società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili. Infine, l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Anche il dividendo è una risorsa. La società, infatti, è tra i valori di rendimento con aspettative di dividendo relativamente elevate. Basti pensare che al momento il rendimento del dividendo è atteso essere superiore al 10%.

Anche il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti è una risorsa. Allo stato attuale, è superiore al prezzo corrente e implica un potenziale di apprezzamento superiore al 35%.

Tra i punti deboli c’è una situazione finanziaria disabilitante con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso. Inoltre, sulla base delle quotazioni attuali, la società ha un livello di valutazione particolarmente elevato in termini di “enterprise value”.

Per uno dei peggiori titoli da inizio anno la svolta potrebbe essere vicina: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo IGD (MIL:IGD) ha chiuso la seduta del 11 luglio a quota 2,445 €, in rialzo del 2,09% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

La lunga discesa in corso potrebbe avere trovato il suo naturale punto di approdo in area 2,4 €. Anche perché gli indicatori non sono più impostati al ribasso, ma stanno lentamente invertendo.

Attualmente la proiezione in corso è rialzista, ma per potere esprime tutto il suo potenziale potrebbe essere necessario rompere al rialzo la resistenza in area 2,495 €. In questo modo potrebbe prendere piede lo scenario mostrato in figura.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 2,4 € potrebbe dare nuova forza ai ribassisti.

Letture consigliate

Il gesto di Emma Marrone nei confronti della security non piace ai social: quanto guadagna un addetto alla sicurezza dei concerti

Di che colore fare le unghie a luglio? Ecco qualche idea per mani stupende e alla moda