Bisce e saettoni in giardino, scatta l’allarme: ecco cosa fare secondo gli esperti

Serpenti, bisce e saettoni infestano i nostri spazi verdi, i casi aumentano e le denunce nelle varie città italiane si moltiplicano. Ecco cosa fare se ne troviamo uno nel nostro giardino.

Ogni giorno un nuovo avvistamento, zone verdi pubbliche da mettere in sicurezza. Poi capita di trovare un esemplare in casa e allora sono guai. Le bisce che possiamo trovare nei nostri giardini potrebbero raggiungere i 150 centimetri, i saettoni sono più piccoli e hanno gli occhi rossi. Sono state segnalate davvero tante presenze nelle città italiane di questi serpenti non velenosi.

Il saettone è così chiamato per la sua velocità, l’habitat ideale è una zona verde a livello del mare. L’innalzamento delle temperature sarebbe la causa della sua presenza in aumento nelle diverse regioni italiane. Anche se si tratta di specie inoffensive non è piacevole trovarsele di fronte mentre attraversano il giardino durante un nostro riposino pomeridiano. Inoltre, attratti dal cibo, questi piccoli serpenti potrebbero entrare in casa e infestare la dispensa. Quindi è necessario prestare attenzione.

Cosa fare

Bisce e saettoni in giardino: dobbiamo intervenire. Senza farci prendere dal panico soprattutto se ci sono bambini in casa seguiamo i consigli degli esperti per liberarcene. Come prima cosa evitiamo di prenderli in mano perché potrebbero morderci. Effettuare una disinfestazione incaricando un professionista sarebbe la cosa più intelligente da fare. Se non vogliamo investire nella pulizia del giardino cerchiamo almeno di limitare tutto ciò che può attrarre i serpenti. Eliminiamo detriti, cumuli di rifiuti, sterpaglie. Eliminiamo le fonti di cibo, oltre ai nostri pensiamo anche a quelli dei nostri animali domestici. Persino le prede dei gatti in giardino potrebbero attrarre i serpenti che consumano ciò che ne rimane.

Se veniamo morsi chiamiamo comunque i numeri di emergenza perché è difficile capire se la situazione può aggravarsi oppure no. Evitiamo di intervenire in prima persona sulla parte del corpo in cui siamo stati morsi. Se provvediamo a una manutenzione attenta delle nostre aree verdi potremmo prevenire tutti questi problemi. Sassi e rocce abbelliscono il giardino oppure il nostro stagno casalingo ma sono tane perfette per questi animaletti infestanti.

Bisce e saettoni in giardino: lotta ecologica o essenze repellenti?

Se non siamo esperti e non distinguiamo tra un saettone, una bisca o una vipera velenosa meglio usare prudenza. Gli avvistamenti stanno aumentando perché le temperature sono aumentate e il loro habitat è ora ideale. Mentre stanno scomparendo gli acerrimi nemici. Donnole, faine e uccelli rapaci sono meno pericolosi e i serpenti cercano nuove tane con più tranquillità. Nella lotta ecologica, spesso chi ama allevare animali tiene il proprio spazio libero dai serpenti con i tacchini. Sono ottimi cacciatori, resistono a condizioni ambientali difficili, hanno buone doti di pascolamento.

Se siamo amanti di oli, erbe ed essenze dobbiamo sapere che i serpenti odiano i chiodi di garofano e la cannella. Gli oli essenziali di queste erbe sono repellenti e potremmo creare dei miscugli potenti con cui bagnare il perimetro del nostro giardino. Si creerebbe così una cortina impenetrabile che sarebbe una vera e propria sicurezza se vogliamo rilassarci la sera o in qualunque altra ora del giorno in estate.