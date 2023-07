Il gesto di Emma Marrone nei confronti della security non piace ai social: quanto guadagna un addetto alla sicurezza dei concerti

Certe volte i gesti degli artisti partono da buone intenzioni e non nascondono doppi fini ma arrivano alle cronache per la maniera maldestra con cui sono fatti. Capita anche a chi è più apprezzato dal pubblico e i social diffondono le immagini e non perdonano.

È successo in Puglia durante una serata di Porto Rubino un cui Emma Marrone ha deciso di cantare mentre camminava in mezzo al suo pubblico. Le foto che sono state scattate sono meravigliose, i video un po’ meno. I social infatti hanno diffuso e reso virali i momenti in cui la cantante salentina comincia a camminare in mezzo alle persone e un addetto alla sicurezza cerca di intervenire.

In modo goffo la cantante gli dice di bloccarsi poi con un gesto della mano lo invita a girare i tacchi. Il pubblico impazzisce e urla in favore della cantante intervenuta per evitare che si creasse una distanza con loro rovinando la poesia del momento. Ma sui social le riflessioni sono state diverse. Un pover’uomo che lavora per 5 euro all’ora sotto al sole per tenerla al sicuro umiliato di fronte a migliaia di persone. Questa è stata la riflessione. Ma gli addetti alla sicurezza guadagnano davvero così poco?

Il gesto di Emma Marrone e la pazienza della security

In generale lo stipendio degli addetti alla sicurezza varia a seconda delle società per cui lavorano, si parla di stipendi che vanno dai 3.400 euro al mese ai 2.000 euro al mese. Questo secondo i dati del sito Indeed.it. Qui però l’addetto alla sicurezza è uno steward specializzato nei concerti e in questo settore le retribuzioni arrivano anche a 40 euro all’ora. Ben lontani dai 5 euro all’ora di cui hanno parlato moltissimi followers attivi sui social.

Si tratterebbe di stipendi che vanno da 36.000 euro all’anno fino ai 120.000 euro all’anno per i più esperti. Chi è entry level guadagna ovviamente meno ma si tratta di uno stipendio che garantisce un certo benessere. Sicuramente ripaga da eventuali situazione per niente carine che questo lavoro costringe a vivere durante gli spettacoli. Quando tante persone devono essere tenute a bada, è d’obbligo attendersi ogni tipo di sorpresa.

Molti la pensano così

Il gesto di Emma Marrone non è piaciuto a chi frequenta i social. Certo lei è sempre spontanea e così come alcuni gesti possono commuovere, altri possono far storcere il naso. Croce e delizia di chi non si nasconde dietro comportamenti prestabiliti.

A Campomarino Maruggio Emma voleva solo sentire un contatto ravvicinato con i fan che la amano e questa volontà si è trasformata in una goffa uscita. La sicurezza viene al primo posto, il gesto ha suscitato gli applausi dei presenti. Ma le storie su Instagram rivelano come il pubblico non sia più solo quello presente ma quello globale. È diventato veramente difficile accontentare tutti. Emma Marrone continua a farsi abbracciare senza arrendersi al divismo che colpisce molti cantanti. Sono dello stesso parere altri artisti che si sono esibiti durante la serata come Dente e Francesca Michielin.