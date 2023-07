Di che colore fare le unghie a luglio? Ecco qualche idea per mani stupende e alla moda

Come colorare le unghie a luglio-proiezionidiborsa.it

Rosso, rosa, azzurro o verde? Sei sempre indecisa e finisci per fare le unghie sempre color nude? Non più, ecco qualche consiglio per una manicure di tendenza!

Devi cambiare il gel o il semipermanente e non sai che smalto scegliere? I colori chiari come il bianco lattiginoso e il nero intenso hanno sempre il loro perché. Se vuoi le mani curate e in ordine sono un’ottima soluzione a tutte le età. Lo sa bene anche Mara Venier che anche dopo i 60 anni preferisce le tonalità più scure e audaci. Ma è estate e osare un po’ con dei colori vivaci e allegri è un piacere.

Se non sai di che colore fare le unghie a luglio, prova questa manicure

Se come al solito davanti all’infinità di colori che ti propone l’estetista ti blocchi, prova questa alternativa. Una delle tendenze del momento è sicuramente la manicure multicolor! Perché accontentarti di un solo colore quando puoi avere uno smalto diverso su ogni unghia? Scegli tutte tonalità pastello, rosa, giallo, verde, ma anche blu e azzurro. L’effetto è incredibile e non dovrai preoccuparti di abbinare lo smalto ai tuoi vestiti! Sulla lunghezza puoi scegliere liberamente quella che ti fa sentire più a tuo agio. Bellissimo l’effetto con le unghie a mandorla, ma questo stile si adatta anche a quelle più corte. Anzi, se vuoi dare risalto alle unghie e mascherare il fatto che sono corte è davvero l’ideale.

Scegli questi 3 colori per far risaltare l’abbronzatura

Se invece non vedi l’ora di sfoggiare la tua abbronzatura e farla risaltare anche sulle mani, ecco i colori dell’estate. Primo tra tutti è sicuramente il verde acquamarina! Molto simile al Tiffany, ma di un tono più chiaro, è il colore del mare cristallino che ti conquisterà! Sulle unghie medio lunghe e a mandorla fa un effetto strepitoso.

Altra tonalità ideale per l’estate è il rosa shocking o rosa Barbie! Con il film di Barbie in uscita, il rosa e il fucsia stanno spopolando questa estate. La forma ideale per imitare la bambola più conosciuta del Mondo? Ovviamente la forma squoval, quadrata con i bordi smussati!

Per finire, più che un colore abbiamo una tipologia di applicazione, il babyboomer. Grande classico che però per l’estate viene rivisitato con un tono su tono. Invece di una base neutra e un bianco sfumato, devi farlo con due colori di tonalità diverse. Tendenza mani lanciata qualche tempo fa da Chiara Ferragni, invece di colori tenui come lei, osa con i più forti.

Quindi, se non sai di che colore fare le unghie a luglio, eccoti qualche idea! Per esaltare l’abbronzatura e avere mani da star sono queste le tendenze del momento. Lanciati con colori audaci, in estate si può!