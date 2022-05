Ci piacerebbe ogni tanto organizzare delle romantiche cenette a lume di candela. Ma è difficile conciliare questo desiderio con il tempo che abbiamo a disposizione, spesso veramente poco. Pensiamo a piatti prelibati e raffinati che siano all’altezza di una cenetta intima. Ma che richiedono abilità ai fornelli e soprattutto tanto tempo a disposizione. Perché la cucina, si sa, vuole calma, cura e tranquillità. Oggi con gli Esperti di cucina della Redazione abbiamo approntato qualche suggerimento di facile esecuzione ma soprattutto super veloce. Con un risultato, però, da veri chef.

Ingredienti dal sapore delicato e ipocalorici

Per una cenetta raffinata cosa c’è di meglio del pesce? È un alimento delicatissimo e prelibato che si concilia bene con il nostro desiderio di non appesantirci. Infatti è poco calorico e possiamo mangiarlo senza sensi di colpa anche se siamo a dieta. Abbiamo scelto il pesce spada, che si prepara velocemente, e un contorno di stagione dal sapore delicato che si abbina bene al pesce: gli asparagi.

Questi sono gli ingredienti:

400 g di pesce spada;

2 mazzetti di asparagi;

1 spicchio di aglio;

prezzemolo q.b.;

pepe e sale q.b.;

½ bicchiere di vino bianco;

olio extravergine di oliva q.b.

Per una romantica cenetta a lume di candela, ecco degli squisiti piatti da veri chef ma di facile esecuzione e velocissimi

Puliamo gli asparagi eliminando la parte legnosa. Disponiamoli in una pirofila da forno affiancandoli l’uno all’altro. Condiamo con un filo di olio di oliva, sale e pepe. Aggiungiamo un po’ di vino bianco. Poniamo in forno preriscaldato a 180 gradi per 5 minuti. Tiriamo fuori dal forno la pirofila, ma manteniamo il forno a temperatura.

Disponiamo i tranci di pesce spada sugli asparagi. I tranci devono essere dello spessore di un dito. Aggiungiamo lo spicchio d’aglio intero, sale e pepe e un filo di olio. Versiamo il rimanente vino bianco e inforniamo per circa dieci minuti. La cottura può essere anche più veloce, se si preferisce il pesce spada appena scottato. A fine cottura spolverizziamo con abbondante prezzemolo finemente tritato.

Accompagniamo con vino bianco. Possiamo scegliere tra un Vermentino di Gallura, un Sauvignon, una Passerina o un Verdicchio.

E per finire, una bella macedonia di frutta fresca di stagione. Benissimo le fragole, preparate in anticipo con succo di limone o un cucchiaio di limoncello e tenute in frigorifero. Spolverizziamole con mandorle o pistacchi tritati prima di servire.

In pochi minuti abbiamo così preparato dei piatti prelibati perfetti per una romantica cenetta a lume di candela.

Lettura consigliata

Gustosissimo secondo piatto di pesce da cuocere in padella in soli dieci minuti per una cena veloce che fa bene al cuore