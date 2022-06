Agosto è il mese delle vacanze di massa. Molte aziende chiudono, di conseguenza, un po’ per scelta e un po’ per necessità si sfrutta questo periodo per recarsi nelle località balneari o montane. I più fortunati, invece, possono diluire le loro ferie su più mesi. Partendo da giugno o da luglio, magari arrivando a settembre.

Inevitabile dire quale sia il periodo migliore per costi e traffico. In altri anni avremmo detto anche per il clima, ma il caldo torrido di questi giorni non ci permette di affermarlo. Oggi ci recheremo idealmente in Centro Italia. Nella piccola regione dell’Abruzzo. Uno dei tanti gioielli che appartengono al nostro Paese.

Poco dopo il confine con le Marche, lungo l’autostrada Adriatica, ecco Giulianova. Un comune di 23.000 abitanti circa, ideale ed economico per un breve soggiorno in questo periodo dell’anno.

Una località di mare, con un centro storico interessante, e la Bandiera Blu a “benedirne” le acque. Lunga distesa di sabbia dorata, che degrada lentamente, soluzione ottimale per chi ha dei bambini.

Perfetta per la vita da spiaggia di giorno e per ammirarne il panorama dall’alto di sera. Infatti, come gran parte dei comuni della costa, si dividono in due parti. Quella alta, con il centro storico e i monumenti principali e quella bassa, con locali, ristoranti e alberghi.

Per una vacanza economica tra giugno e luglio è da visitare questa città dell’Abruzzo con sabbia dorata e mare da Bandiera Blu

La visita inizia proprio dalla parte più vecchia. Con il Duomo dedicato a San Flaviano e la sua caratteristica pianta ottagonale. Edificato a metà del 1400, più simile a un torrione militare, la chiesa sorge in pieno centro. Ha subito importanti opere di restauro tra il 1926 e il 1948 che l’hanno spogliata di molte decorazioni barocche, riportandola all’origine rinascimentale.

A poche decine di metri, poi, sorge il Santuario di Maria Santissima dello Splendore, tra i più belli e visitati d’Italia. Dedicato all’apparizione della Vergine nel 1557 e ricco di opere d’arte di numerosi artisti locali, che l’hanno adornato nel corso dei secoli.

La più antica chiesa della città è però quella dedicata a Santa Maria della Misericordia. Costruita dopo il 1100 ha subito numerosi restauri che, però, non ne hanno intaccato lo stile. Ciò che la caratterizza di più è la facciata, molto semplice, decorata solamente da alcune lesene.

Scendendo nella parte bassa, l’edificio più importante da visitare è sicuramente Palazzo Kursaal. Costruito in stile Liberty, ex hotel di lusso, oggi è il fulcro culturale della città. Mostre ed eventi sono ospitati qui per gran parte dell’anno, ovviamente con l’estate a farla da padrona.

Dopo la visita doverosa del centro storico, la parte inferiore offre tutto ciò che si può chiedere per una vacanza vivace. Le passeggiate sul lungomare, locali, palme e oleandri a far da cornice a una lingua di spiaggia dorata.

Per una vacanza economica tra giugno e luglio, scegliere Giulianova può essere una buona opzione, anche come base di partenza, per apprezzare altre bellezze dell’Abruzzo.

