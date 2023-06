Siamo vicini all’inizio delle sessioni di lauree estive. Rispetto all’inverno, creare degli outfit che siano eleganti può venire molto difficile proprio a causa del caldo.

Non si vuole sudare, quindi si scelgono abiti prevalentemente chiari in modo da non far notare eventuali macchie di sudore e così via. Oggi quindi vediamo qualche idee non solo per chi si deve laureare ma anche per chi viene invitato.

Abiti corti si o no?

In linea generale l’abito corto non viene sempre consigliato per una cerimonia importante, come anche la laurea. Un abito corto elegante è più da festeggiamento anziché da proclamazione. Dunque possiamo dire che l’abito corto forse è meglio evitarlo. Si potrebbe optare per qualcosa di smanicato nella parte superiore, però nel momento della proclamazione è sempre bene mettere su una giacca e poi toglierla subito dopo per le foto.

Cosa indossare ad una laurea a luglio per non soffrire troppo il caldo ed essere alla moda

È proprio vero che chi bella vuole apparire un po’ deve soffrire! Laurearsi nella sessione estiva può essere bello ma anche molto scomodo per questo motivo, ma non deve essere assolutamente un motivo per cui innervosirsi.

Il tailleur

È la tipologia di abito che viene più scelta in assoluto. Un pantalone e una giacca con sotto una camicetta, sia per i ragazzi che ragazze. Ovviamente a seconda delle stagioni nei negozi troveremo tessuti differenti. Dunque possiamo optare per l’estate un tessuto di tailleur molto leggero e abbinargli sopra una camicetta di lino. I colori che vanno questa estate sono molto accesi, ad esempio anche il verde potremmo scegliere. Ricordiamoci di rispettare sempre la nostra armocromia per essere al top.

Per gli invitati

Anche per gli invitati potrebbe essere un problema trovare un abbinamento idoneo alla stagione però possiamo dire avere un po’ di più flessibilità. Ad esempio mettersi un abito corto è possibile, in particolar modo vanno molto di moda i tailleur ad abito che sono davvero belli. In alternativa si può optare anche per un vestito lungo con un sandalo semplice ma elegante. I vestiti lunghi, soprattutto per le ragazze alte, possono essere molto interessanti. Per quanto riguarda i ragazzi invece possono scegliere un pantalone elegante molto leggero e mettere sopra una camicia anche a maniche corte. Ovviamente poi possiamo variare la tipologia di outfit a seconda del locale dove andremo a festeggiare. Se sarà molto rustico è inutile vestirsi super eleganti, la scelta potrebbe ricadere su qualcosa di più comodo e alla mano. Ecco cosa indossare ad una laurea a luglio.