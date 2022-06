In molti ai viaggi complicati e alle camminate in montagna prediligono il mare. Rilassarsi sotto l’ombrellone dopo un anno di fatiche può essere davvero appagante. Giocare a carte, tuffarsi nel mare e godersi il sole sono solo alcune delle cose che si possono fare in spiaggia. Tantissimi utilizzano il tempo sotto l’ombrellone anche per leggere un buon libro. Chi non possiede una casa al mare tenderà a cambiare meta ogni estate. Tra le mete più gettonate troviamo la favolosa Liguria, comodissima da raggiungere per chi arriva dal Nord Italia. Oltre al mare, la Liguria saprà offrire camminate nell’entroterra ma anche la visita di meravigliose grotte. Tra queste grotte meritano di essere visitate quelle di Toirano, in provincia di Savona. Oggi, però, si passerà da Savona alla Città Metropolitana di Genova, in particolare Chiavari.

Per una vacanza al mare in Italia è perfetta questa località con spiagge da Bandiera Blu, mare cristallino e un centro storico meraviglioso

La città di Chiavari si affaccia sul golfo del Tigullio e vanta una storia molto antica. Furono, infatti, trovati i resti di una necropoli risalente tra il VIII e il VII secolo a.C. Oltre al mare si potranno visitare diversi monumenti tra cui chiese e il museo cittadino. Tra le chiese merita una visita il Santuario basilica cattedrale di Nostra Signora dell’Orto risalente al 1600. Dalla costruzione originale subì diversi mutamenti e vennero dipinti nuovi affreschi al suo interno. In stile neogotico troviamo, poi, il Santuario di Sant’Antonio da Padova e molte altre chiese.

Il Castello di Chiavari, poi, si può raggiungere a piedi effettuando una camminata in salita. Risalente al XII secolo, oggi ne rimane la torre. Il Museo Archeologico di Chiavari, invece, conserva resti e ritrovamenti della necropoli preromana. Si sono citate solamente alcune delle cose che la città di Chiavari può offrire al visitatore. Una vera perla che merita di essere esplorata per bene. Tra una visita e l’altra, però ci si potrà rilassare su una bella spiaggia e immergersi nel mare.

Spiagge

La spiaggia di Chiavari si estende per circa un kilometro e mezzo, alternando spiagge libere e stabilimenti balneari. Per la loro bellezza, questi luoghi sono stati insigniti anche dell’importante riconoscimento della Bandiera Blu. Un posto perfetto anche per chi viaggia con i bambini. Quindi, per una vacanza al mare in Italia si potrà scegliere la Liguria e, in particolare, Chiavari.

