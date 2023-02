Per una sera romantica e speciale a San Valentino, ecco gli ingredienti per una cena perfetta

San Valentino è un po’ come fosse il Natale delle coppie nate da pochi mesi. Se, infatti, quelle di più lunga data ormai non lo segnano neppure più sul calendario, per quelle formatesi di recente è un appuntamento da non perdere. Soprattutto la sera, con la classica uscita a cena o, con un più intimo e ricercato tête-à-tête. Vediamo alcune proposte per rendere molto piacevole il momento del pasto.

Febbraio non è solamente il mese del Carnevale. Feste, scherzi, maschere ne occupano gran parte, ma poi c’è una data particolare che è particolarmente attesa da tantissime coppie. Stiamo parlando del 14 e di San Valentino, la Festa degli innamorati. Dopo una giornata lavorativa, per chi non può o non vuole prendere ferie, ecco che arriva la serata da trascorrere con il proprio partner. Si può optare per un’uscita, con tantissimi locali che propongono menù a tema, oppure ritrovarsi per cucinare e cenare insieme. Per una sera romantica e speciale la sera di San Valentino, dunque, ecco alcune interessanti proposte.

La scelta del menù di San Valentino

Innanzitutto, essendo una cena, possiamo scegliere tra un giusto mix per non renderla troppo pesante. Quindi, o un antipasto leggero con un primo e un secondo, con dolce finale, oppure un aperitivo con un piatto unico. Un calice di prosecco, qualche stuzzichino e una preparazione in coppia. Cosa volere di più?

Riso o pasta. Questo potrebbe essere il primo dilemma. Carne o pesce potrebbero affiancarlo o sostituirlo. Magari sono temi da affrontare uno o due giorni prima, perché può essere divertente anche andare a comprarli direttamente. Peraltro, non rivolgendosi al solito centro commerciale, ma ricercandoli in qualche bottega o negozio particolare durante il weekend. Insomma, la cena non è solo il momento pratico della preparazione, ma dovrebbe essere anche condivisione, confronto e scelta congiunta.

Per una sera romantica e speciale cuciniamo in coppia questi abbinamenti

Intanto prepariamo l’atmosfera con un po’ di musica, poi se avessimo scelto l’aperitivo con un primo o un secondo potremmo procedere in questo modo. Una pasta classica della tradizione potrebbe essere l’amatriciana, come anche la gricia, una speck o zafferano. Semplice, ma sempre efficace. Altrimenti si potrebbe optare per un risotto. Funghi o carciofi, magari da mantecare con un formaggio particolare. Oppure qualcosa di più delicato, come limone e lavarello o al nero di seppia oppure con bufala e pomodoro di San Marzano.

Se invece volessimo provare dei secondi, ecco la possibilità di cuocere un’arista abbinandola magari a un agrume. Perché no, poi, un roast beef all’inglese con verdure grigliate o con un classico che non passa mai di moda come il purè. Per quel che riguarda il pesce, potremmo optare per degli spiedini con alici, pomodori e olive. Altrimenti un piatto ricco di Omega 3 come lo sgombro al forno con spezie quali la curcuma, l’anice e il cumino.

Per concludere con un dolce a base di cioccolato, altamente afrodisiaco. Un salame o dei cestini ripieni o, per rifugiarci nella tradizione, il classico tiramisù, magari, però, rivisitato usando altri ingredienti. Insomma, il ventaglio di scelta è piuttosto ampio e sarà la fantasia e il feeling tra i componenti della coppia a far sì che si opti per il meglio. In fondo, poi, è lo stare insieme che conta maggiormente.