La pulizia del viso è il momento della beauty routine a cui probabilmente prestano attenzione anche i più pigri.

Del resto, il viso è un po’ il nostro biglietto di visita: è inevitabilmente la prima parte del corpo che notiamo di una persona e la prima che gli altri possono vedere di noi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Dedicargli una regolare detersione, è un buon modo per aiutare la cute a respirare meglio e potenziare gli effetti di eventuali creme idratanti.

Si tratta comunque di una zona piuttosto delicata e a volte problematica da gestire, a tutte le età.

Già a partire dall’adolescenza può, infatti, essere soggetto ad infiammazioni come l’acne, mentre con il passare degli anni la preoccupazione maggiore diventano chiaramente le rughe.

Al di là dei prodotti farmaceutici giustamente consigliati da medici e dermatologi, se non soffriamo di particolari patologie della pelle, possiamo prenderci cura del viso anche sfruttando rimedi naturali.

Ovviamente, questi non sostituiscono in alcun modo i medicinali prescritti, ma possono essere integrati nella beauty routine per rendere la pelle più luminosa ed elastica.

Alcuni rimedi sono peraltro davvero insoliti: per esempio, solo. Per una pulizia del viso perfetta bastano un batuffolo di cotone e questo impensabile ingrediente della nostra dispensa. Scopriamo di cosa si tratta.

Il lievito di birra

Stiamo parlando del lievito di birra, generalmente impiegato in preparazioni culinarie di ogni sorta.

Si adatta, però, molto bene anche all’applicazione sulla pelle grazie ad alcuni suoi nutrienti come fosforo, vitamina B, magnesio e sali minerali.

Maschere viso

Sembra incredibile, ma per la nostra maschera viso è sufficiente mescolare 12 g di lievito con dell’acqua.

Dividiamo il lievito in tocchettini e amalgamiamoli con l’acqua, aggiungendola in maniera graduale: se non calibriamo bene la quantità di liquido, infatti, potremmo ritrovarci con un composto troppo fluido che difficilmente rimarrà in posa.

Stendiamo la crema sul viso, evitando la zona occhi, in quanto particolarmente delicata, e lasciamo riposare per 15 minuti circa. Sciacquiamo con acqua abbondante.

In alternativa, possiamo sostituire l’acqua con del latte.

Avvertenze

È bene ricordare che queste maschere possono essere applicate non più di una volta a settimana e, naturalmente, sono fortemente sconsigliate non solo a chi soffre di allergia al lievito, ma anche a chi ha una pelle estremamente sensibile.

Per una pulizia del viso perfetta bastano un batuffolo di cotone e questo impensabile ingrediente della nostra dispensa

Fatto tesoro di queste indicazioni, un ulteriore suggerimento per la cura del viso si nasconde sempre nella dispensa di casa.

Il sale

Si tratta del sale a grana fine: sarebbe infatti in grado di rimuovere le impurità ed eliminare le cellule morte.

È sufficiente spargerne un pochino sulla mano bagnata, in modo che faccia presa, per poi picchiettarlo delicatamente sulla pelle.

Sarebbe consigliato soprattutto per la zona mento, quando è infiammata da fastidiosi brufoli.

Approfondimento

Quest’eccezionale maschera naturale combatte le rughe e ci regala una pelle incredibilmente giovane.