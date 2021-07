Le rughe sono simbolo del tempo che passa. Esse compaiono perché con l’età la pelle perde tono ed elasticità. Vederle comparire può gettarci nello sconforto ma possiamo fare qualcosa per renderle meno visibili e tardarne la comparsa.

In commercio esistono diverse creme antirughe, ma sfortunatamente sono molto costose. Quello che non tutti sanno è che possiamo prepararne una con ingredienti che usiamo tutti i giorni.

Per preparare questa maschera usiamo solo ingredienti naturali e che molti di noi hanno già nella dispensa. Infatti, ci servono soltanto 5 ingredienti.

In un tegame, mettiamo 50 millilitri di latte e facciamo sciogliere al suo interno un cucchiaio di lievito di birra. Mescoliamo con un cucchiaio finché il composto sarà liscio e privo di grumi.

A questo punto, aggiungiamo anche 2 cucchiai di aceto di mele e un cucchiaio di miele. Continuiamo a mescolare ed uniamo infine gli albumi di 2 uova.

Dopo aver risciacquato per bene il viso, lo asciughiamo ed applichiamo la maschera in modo uniforme su tutto il viso, sul collo e sul petto. Teniamola in posa per circa 20 minuti e dopodiché rimuoviamola sciacquando il viso con acqua tiepida.

Perché funziona

Il lievito di birra è un prodotto che usiamo per la preparazione dei lievitati. Questo contiene la biotina che è una vitamina fondamentale per la salute di pelle e capelli. Nello specifico, assumerla ci aiuta a ridurre nettamente le rughe presenti sul viso e sul collo.

L’aceto di mele contiene alfa-idrossiacidi che permettono di eliminare le cellule morte e di rigenerare la pelle.

Il latte e il miele sono due prodotti che idratano profondamente la pelle e l’acido lattico contenuto nel latte stimola la produzione di collagene.

E infine gli albumi contengono vitamine che contribuiscono alla rigenerazione della pelle.

Consigli

Quest’eccezionale maschera naturale combatte le rughe e ci regala una pelle incredibilmente giovane. È importante avere costanza nelle applicazioni per ottenere risultati visibili e duraturi.

Pare infatti che l‘effetto di questi prodotti sia in grado di ridurre visibilmente le rughe sul collo e sul viso e di ritardarne la comparsa. La Redazione consiglia di applicarla per il tempo indicato almeno 2 volte alla settimana.

